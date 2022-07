Tunisie: 41e édition du festival international de Kasserine du 23 juillet au 13 aout 2022 - Un retour très attendu

11 spectacles avec à l'affiche des artistes et des troupes de la région, à l'instar de la troupe Troug El Gasba de Kasserine et le groupe de rap Black Hoodie gang; des noms nationaux comme Lamine Nahdi et le chanteur Raouf Maher et des artistes internatioanux à l'instar de la chanteuse syrienne Faya Younan et une troupe musicale marocaine.

Le programme de la 41e édition du festival international de Kasserine a été dévoilé, lors d'une conférence de presse tenue le mercredi dernier, au Centre d'arts dramatiques et scéniques de Kasserine.

Le festival, à l'instar de bien d'autres événements, revient après deux années d'absence à cause de la pandémie. Une programmation qui se veut, un tant soit peu, variée en comparaison des dernières sessions de la manifestation, pourtant le budget n'a pas vraiment évolué. "Nous avons pris un petit risque, notre challenge était de faire évoluer cette manifestation. Nous avons pu compter sur la coopération de certains artistes, surtout concernant la tarification des spectacles", affirme à ce propos son directeur Taieb Mlayki.

Le théâtre antique Cillium de Kasserine abritera, du 23 juillet au 13 août 2022, 11 spectacles avec à l'affiche des artistes et des troupes de la région à l'instar de la troupe Troug El Gasba de Kasserine et le groupe de rap Black Hoodie gang; des noms nationaux comme Lamine Nahdi et le chanteur Raouf Maher et des artistes internationaux à l'instar de la chanteuse syrienne Faya Younan et une troupe musicale marocaine.

L'ouverture se fera avec le spectacle "El Fazâa" et la clôture sera signée par Lamine Nahdi avec son spectacle "Nmout alik".

Programme

23 juillet 2022: Spectacle El Fazâa

25 juillet 2022: Chab Salih,

Said El Ghayleni , Mohamed Messaoudi

27 juillet 2022: Black Hoodie Gang (rap)

30 juillet 2022: Raouf Maher

2 aout 2002: Walid Salhi

4 août: Janjoun

6 août 2022: Pièce de théâtre

"Safkat al hakaeb"

8 août 2022: Faya Younan

10 août: Spectacle musical international

12 août 2022: Cirque Paparouni

13 août 2022: "Nmout alik"