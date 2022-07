Ile Maurice: Fausse carte d'identité - Une fraude de Rs 4 m commise aux dépens d'une notaire

Le député travailliste Osman Mahomed a jugé mieux de parler de cette affaire du- rant la tranche des Adjournment Matters au lieu de poser une question au Premier ministre. "C'est une affaire tellement grave que j'ai pensé qu'il vaut mieux demander au PM d'intervenir auprès de la police pour qu'une enquête soit initiée au plus vite", nous dit-il.

Le député nous a même remis deux cartes d'identité biométriques contenant les mêmes noms, numéros et dates de naissance. Mais deux différentes photos, l'une montrant le vrai propriétaire de la carte et l'autre le faussaire présumé. Ce dernier s'est fait passer pour l'autre et touché la somme de Rs 4 millions du compte d'une notaire. Le caissier de la banque a dû tout simplement confirmer que la personne devant lui était la même figurant sur la fausse carte. Et payer. Il n'existe aucun appareil ni aucune procédure pour vérifier l'authenticité d'une carte d'identité.

Cependant, le visage et tout le physique de l'usurpateur auront été enregistrés par la caméra de la banque. D'ailleurs, la photo du faussaire sur la carte est en possession de la police. Il ne serait pas difficile de retrouver le voleur sauf si ce dernier s'était changé les traits et la coiffure. Quant aux Rs 4 millions, on ne sait pas si ce serait aussi aisé de les retrouver.

Osman Mahomed se demande si le faux n'a pas été émis par le département de la Mauritius National Identity Card grâce à une mauvaise procédure de vérification ou alors si des faussaires ne sont pas à l'œuvre dans le pays.