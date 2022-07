Seychelles: LGBTI Sey revendique de nouveaux droits auprès du président des Seychelles

La reconnaissance du mariage homosexuel, le droit à l'adoption et la possibilité pour une personne d'indiquer le genre auquel elle s'associe sur sa carte d'identité étaient quelques-uns des sujets abordés lors d'une réunion entre le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan et LGBTI Sey jeudi.

La secrétaire de la LGBTI Sey, Sasha Alis, a déclaré à la presse que les sujets soulevés portaient sur des questions qui affectent actuellement la communauté LGBTI dans la nation insulaire.

"Nous avons parlé principalement de personnes déjà mariées, l'ayant fait à l'étranger, soit seychelloises, soit l'une seychelloise et l'autre expatriée. Le mariage est reconnu internationalement mais nous voulons aussi une reconnaissance ici aux Seychelles ", a déclaré Mme. Alis.

Elle a ajouté que le président a déclaré que rien dans la loi n'empêchait cela et qu'"il suffisait de regarder au bureau de l'état civil pour voir s'ils ont accès aux documents nécessaires. De plus, nous avons une personne au conseil qui connaît très bien la loi et qui travaille au tribunal d'instance.

Mme. Alis a déclaré que souvent "nous voyons que les personnes travaillant dans le secteur des services publics ne sont pas conscientes de ce que stipule la loi et qu'elles devraient également suivre une formation pour comprendre qu'elles ne doivent pas bloquer une personne en raison de son orientation sexuelle".

En ce qui concerne l'adoption d'enfants pour les couples de même sexe, il a été souligné que, selon les lois des Seychelles, les conditions de vie et les situations sont examinées de la même manière lorsqu'un couple cherche à adopter un enfant.

"Votre capacité à être un bon parent n'est pas liée à votre orientation sexuelle", a déclaré Mme. Alis.

LGBTI Sey est une organisation non gouvernementale qui défend les droits à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre dans la nation insulaire de l'ouest de l'océan Indien. Créé en 2015 et officiellement enregistré en 2016, il promeut une communauté sûre et inclusive qui accepte tout le monde, quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre.

Décrivant la rencontre avec M. Ramkalawan comme un moment historique pour le groupe LGBTI, Mme Alis a déclaré que le conseil partageait ses inquiétudes quant à la façon dont les enfants à l'école qui s'identifient comme un autre genre sont traités et l'accès aux traitements contre le VIH pour les membres de la communauté.

Elle a souligné que le conseil d'administration de LGBTI Sey poursuivra son travail avec d'autres partenaires et parties prenantes pour ouvrir la voie à la communauté LGBTI aux Seychelles.

" Nous voulons éduquer davantage les gens sur la question, afin que chacun, indépendamment de son orientation sexuelle ou de son sexe, ne soit pas marginalisé ou laissé pour compte. Le président a réaffirmé ces points", a déclaré Mme. Alis.

Les Seychelles ont modifié le Code pénal en 2016 pour dépénaliser l'acte de sodomie. La décision a été considérée comme une étape importante dans le pays à prédominance catholique et la plus grande réussite pour LGBTI Sey.