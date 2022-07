Cote d'Ivoire: Adressage des rues d'Abidjan- 8,5 milliards de Fcfa pour la mise en œuvre du projet

Face à la presse, le mardi 19 juillet 2022, M. Koné Bruno Nabagné, ministre de la Construction, du logement et de l’urbanisme (Mclu), a annoncé plusieurs grands chantiers dont la mise en œuvre du Projet de délimitation des Territoires des villages du Grand Abidjan et la mise en œuvre du projet d’Adressage des voies et des unités d’occupation du District d’Abidjan (Pada).

Attardons-nous sur le Projet d’adressage des voies et unités d’occupation du district d’Abidjan, (Pada). Depuis une dizaine d’années, cet important projet a suscité des convoitises dans sa mise en œuvre entre le ministère de l’Economie numérique et de la poste et celui de la construction, du logement et de l’urbanisme. Mais enfin de compte, il est resté dans les attributions du Mclu après arbitrage. Qui, courant 2016, le réclamait parce que « l’adressage des rues des quartiers est pris en compte dans le nouveau schéma directeur d’urbanisme du Grand Abidjan ».

Ainsi, la mise en œuvre avait trainé.

En quoi il va consister ? Invité du Press club de l’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire ( Unjci), le mardi 19 juillet 2022, à Abidjan, M. Bruno Koné, a dit que le Pada est entré dans sa phase active (phase travaux) avec la cérémonie de lancement tenue le 16 décembre 2021 dans la Commune de Koumassi(Sud d’Abidjan).En présence des hautes autorités ivoiriennes. Son lancement a été marquée par l’inauguration de la première plaque d’une rue adressée. Le « Boulevard de l’unité nationale » et la remise des premiers certificats d’adresse aux premiers bénéficiaires de ce projet. Ainsi, le Boulevard du 7 décembre a été rebaptisé « Boulevard de l'Unité Nationale ». A ce jour, les travaux sont en phase avancée dans la Zone 1 qui couvre les communes de Treichville, Marcory, Koumassi et Port-Bouët. Pendant que les enquêtes se poursuivent dans la zone 2 qui couvre les communes du Plateau, Adjamé et Attécoubé au centre d’Abidjan.

Le Pada est financé par la Banque mondiale, ( Bm).Prévu pour une durée de 36 mois, l'adressage est structuré autour de trois activités principales qui sont : Equipement et pochage, la fourniture et pose des plaques et la constitution de la Bd adresse. Le coût total du Pada est de 8,5 milliards de Fcfa. Dans les détails, 1 milliard 150 millions de Fcfa des caisses de l’Etat et un prêt de 7 milliards 350 millions Fcfa contractés auprès de la Banque mondiale. Le Chef du Gouvernement ivoirien a indiqué dans son discours que l'adressage des rues et portes du District d'Abidjan, permettra de mieux s'orienter et de ne plus se perdre dans la ville. « Il est important de signifier que cette cérémonie a eu lieu dans la commune de Koumassi plus précisément au grand carrefour ; car la phase pilote concernait les communes de Koumassi et de Marcory », avait indiqué Patrick Achi, en présence d’un représentant de la Banque Mondiale à Abidjan.

Aussi, de l’avis d’expert, « bien exécuté, le Pada permettra aux postiers et autres distributeurs de courriers express de les acheminer facilement comme en Europe. Mais aussi, faciliter la tâche aux visiteurs qui arrivent pour la première fois à Abidjan, de retrouver son hôtel et son parent » dit-il. Bref, sa destination finale un peu comme à Treichville.

Rappelons qu’à Abidjan, la commune de Treichville depuis l’époque coloniale, est une expérience réussie en la matière avec la « Rue 12 », « l’avenue 1 »et autres. Treichville, c’est la commune la plus tracée d’Abidjan. « Mais ce modèle n’a pas fait long feu même si sous l’ancien Président Henri Konan Bédié et un peu sous la Refondation, le Bureau national d’études techniques et de développement(Bnetd), avait un chantier dans ce sens dans la commune chic de Cocody » explique notre expert, par ailleurs architecte de son état, avec un peu de regret.