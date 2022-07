Sénégal: Après sa plainte sur les auteurs du saccage de son véhicule, le maire Babacar Diop retire sa plainte

Dr Babacar Diop annonce le retrait de sa plainte contre les auteurs du saccage de son véhicule, lors de la caravane de la coalition Yaw à Thiès.

Cette décision dit-il est motivée par le " soutien massif des sénégalais particulièrement des Thièssois de touts bords ". " Je comprends le sens de vos démarches. J'ai décidé donc de retirer ma plainte après avoir reçu une délégation du Parti de l'unité et du Rassemblement (PUR) de Serigne Moustapha Sy, un guide multimentionnel. Une délégation conduite par Imam Malick Mbaye, Pape Serigne Ndiaye et le maire Dr Mamadou Djitté.

Sans oublier cette délégation de sages de Thiès dirigée par le doyen Oumar Ba de Yoonu Askan wi et du Frapp et cette visite des coordonnateurs départementaux de partis de Yewwi Askan Wi de Thiès. Je tourne ainsi cette page et reste sur celle de la grande histoire de ma très chère ville de Thiès et de mon beau pays le Sénégal ", a déclaré sur sa page facebook, le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop.

Et de soutenir " Très ému du soutien massif des Sénégalais particulièrement des Thièssois de tous bords, suite à l'agression dont j'ai été victime. Du mouvement navétane aux coalitions et partis politiques, des imams à l'évêque, des enseignants, des étudiants, de la Société civile (Thiès En Marche, Thiès Debout) à la diaspora si attachée à leur terroir, en passant par le secteur informel représenté par l'association des tailleurs ; j'ai bien mesuré le sens de votre présence apaisante. Je tiens à remercier chaleureusement toute la population de Thiès pour cette bienveillance et cette marque de sympathie qui nous poussent à des efforts immenses. Thiès vaut tous les sacrifices pour moi ", se réjouit-il.