Afrique de l'Ouest: CAF Awards 2022 - Sadio ballon d'or, le Sénégal s'offre un grand chelem

Il ne manquait que Youssou Ndour sur le podium pour entonner une belle chanson devant immortaliser davantage la razzia du Sénégal lors de la cérémonie Caf Awards organisée hier à Rabat, dans une salle du complexe Moulay Abdallah pleine à craquer. Mais la star de la musique sénégalaise va se contenter de regarder défiler Pape Ousmane Sakho, Pape Matar Sarr, Aliou Cissé, les Lions et Sadio Mané, qui ne vont laisser aucune chance à leurs concurrents. Ils ont tout raflé. Mieux, pour le trophée du meilleur joueur de l'année, en plus du sacre de Sadio Mané, Edouard Mendy s'est aussi invité sur le podium.

(RABAT -Maroc) - Cinq trophées ! Sadio Mané (meilleur joueur), Aliou Cissé (meilleur sélectionneur), les Lions (meilleure sélection), Pape Matar Sarr (meilleur jeune joueur), Pape Ousmane Sakho (plus beau but). Sans occulter la présence d'Edouard Mendy sur le podium. Rabat avait fini de faire allégeance au Sénégal. Les chansons "Bothio Bothio", pouvaient retenir dans la salle acquise à la cause des Lions avec comme maître de cérémonie Sadio Mané dans son smoking des grands soirs. Ému, l'enfant de Bambaly n'arrivait pas à aligner deux phrases. Il se confondait dans les remerciements. Mais il se rattrapera lors de son face-à-face avec les médias. D'abord en anglais et puis en français.

"J'ai toujours faim"

Sadio Mané n'est pas rassasié. Au contraire. Son ambition, c'est d'effacer Yaya Touré et Samuel Eto'o Fils qui affichent quatre trophées chacun. "Je vais vous surprendre, tonne Sadio Mané d'un ton ferme. J'ai encore faim. Le ballon d'or est certes une récompense individuelle mais sachez que les records sont faits pour être battus ". Toutefois, s'empresse de préciser le nouveau joueur du Bayern Munich, "mon rêve le plus important, c'est de gagner une deuxième Coupe d'Afrique pour mon pays. Nous en sommes capables. Toute l'équipe en est consciente. Nous nous battons pour notre peuple à qui je dédie d'ailleurs ce trophée".

La joie se lisait aussi sur le visage de Maitre Augustin Senghor. Le président tout heureux, affichait un large sourire à côté de Mayacine Mar directeur technique national, pour recevoir le trophée de la meilleure sélection de l'année. Des souvenirs plus ou moins douloureux ne pouvaient ne pas l'envahir. Et pour cause, il y a quatre années, Aliou Cissé, Sadio Mané, les Lions et Senghor avaient vu tous ses trophées leur passer sous le nez et la barbe. Hier, la revanche était toute belle.