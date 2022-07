Afrique de l'Ouest: Lutte contre l'émigration irrégulière, sécurité alimentaire, commerce et santé - Le Sénégal et l'Espagne renforcent leur coopération

Mme Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur et M. José Manuel Albares, ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération, ont co-présidé une consultation politique, hier jeudi 21 juillet 2022, à Dakar, avec la participation des délégations des deux pays. Les chefs des diplomaties sénégalaise et espagnole ont convenu de renforcer leur coopération dans la lutte contre l'émigration irrégulière, la sécurité alimentaire, le commerce et la santé.

La coopération entre le Sénégal et l'Espagne est au beau fixe. Une consultation politique a été co-présidée par Mme Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur et M. José Manuel Albares, ministre espagnol Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération hier, jeudi 21 juillet 2022, à Dakar. Cette rencontre a eu lieu à l'occasion de la visite officielle de José Manuel Albares, à Dakar, les 20 et 21 juillet 2022.

La cheffe de la diplomatie sénégalaise a rappelé que les relations diplomatiques entre la République du Sénégal et le Royaume d'Espagne ont été établies depuis le 3 mars 1965. "Ce partenariat gagnant-gagnant s'est consolidé par l'amplification du phénomène migratoire, qui a amené les hautes autorités de nos deux pays à renforcer leur coopération, en vue de développer des stratégies communes de lutte contre l'émigration irrégulière", a précisé Aïssata Tall Sall.

Les points clés de la coopération

"C'est la raison pour laquelle, explique-t-elle, le gouvernement du Sénégal, sous l'impulsion du président Macky Sall, a mis en place un dispositif pertinent pour la lutte contre l'émigration irrégulière, mais surtout pour l'emploi et l'employabilité des jeunes. C'est le cas, par exemple, du programme " Xëyu ndaw ñi" , qui a été lancé en 2021 pour la création de structures dédiées à l'emploi et à l'employabilité des jeunes, mais surtout pour le financement en faveur de projets de migrants réadmis sur le territoire national pour les fixer définitivement ici au Sénégal et éviter pour eux la tentation de repartir".

Selon elle, "la coopération sénégalo-espagnole a connu un dynamisme fructueux dans les domaines névralgiques de l'économie sénégalaise". À ce titre, elle s'est réjouie de la "mise en œuvre des importants projets des fermes " Natangué " qui, grâce à la coopération espagnole, offrent de l'emploi à nos jeunes, leur donne une sécurité et une présence permanente sur le territoire national". Axé sur l'agriculture, ces fermes " Natangué " constituent un des "piliers fondamentaux de l'acte 1 du Plan Sénégal émergent (PSE), qui est le plan de développement que le président Macky Sall a mis en place pour transformer structurellement l'économie sénégalaise", a indiqué Mme Sall.

Dans le même sillage, la cheffe de la diplomatie sénégalaise a aussi cité "l'inauguration par le président Macky Sall, le 28 mars 2022, à Pointe Sarène, de l'hôtel 5 étoiles Rio Baobab, qui marque encore une nouvelle étape de l'enrichissement de la coopération entre ces deux pays".

L'ancienne maire de Podor a, par ailleurs, annoncé les engagements pris par l'Espagne pour la continuité des relations. "La partie espagnole a réaffirmé sa volonté d'augmenter ses investissements au Sénégal, notamment par la réalisation de projets phares inscrits dans le Plan d'Actions Prioritaires Ajusté et Accéléré (PAP2A). Dans le domaine de l'agriculture, le Sénégal et l'Espagne ont convenu d'œuvrer ensemble à l'atteinte des objectifs pour l'autosuffisance alimentaire. Quant aux relations économiques et commerciales, nous entendons surtout mettre en œuvre les instruments de défense commerciale au plan multilatéral", a-t- elle détaillé.

PLUS D'EFFORTS POUR LA MISE EN ŒUVRE DES CONCLUSIONS

"Les pertinentes conclusions de nos consultations politiques de ce jour, fruits de l'exemplarité des liens d'amitié et de coopération qui unissent le Royaume d'Espagne au Sénégal, nous laissent présager des lendemains beaucoup plus reluisants pour cette belle relation", a salué l'avocate de métier.

Et la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur d'inviter ainsi "tous les acteurs concernés à plus d'efforts en vue de la mise en œuvre des conclusions de ce jour", afin que ce partenariat transforme les intentions en actions communes et concrétise tous les projets en question pour rapprocher encore une fois les peuples espagnole et sénégalais.

LES PROMESSES DE LA PARTIE ESPAGNOLE

Pour sa part, José Manuel Albares a assuré que son pays va "travailler, dans les mois à venir, sur cet agenda qui a été signé aujourd'hui (Ndlr : hier jeudi)". Le Sénégal assure la présidence de l'Union africaine (UA) et l'Espagne assurera la présidence du Conseil de l'Union européenne (UE) au second semestre de 2023. "Ceci offre une nouvelle opportunité d'approfondir nos visions communes pour l'avenir des relations avec le continent et pour gérer au mieux les défis multilatéraux, qui après la guerre en Ukraine devient de plus en plus complexes et urgents", a dit le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération, lors d'un point de presse.

"Nous avons traité le domaine d'actualité et d'intérêt commun, l'agriculture, la sécurité alimentaire, le commerce électronique, la coopération au développement et financière, mais aussi la santé pour éradiquer le Covid-19 et faire face aux pandémies à venir", a ajouté M. Albares. Le chef de la diplomatie espagnole s'est félicité, en outre, de la coopération des deux pays contre l'émigration irrégulière, fléau faisant également partie des conclusions de cette visite.

Non sans relever que "les ressortissants sénégalais en Espagne et ressortissants espagnols vivant au Sénégal affichent tous un attachement pour leurs pays d'accueil". Ce qui témoigne de "l'intensité de cette relation bilatérale", selon José Manuel Albares, qui dit espérer recevoir, dans un avenir proche, la cheffe de la diplomatie sénégalaise en Espagne, pour le compte des prochaines consultations.