Sénégal: Covid-19 - 48 nouvelles contaminations

Dans son bilan quotidien sur l'évolution de la covid-19 au sénégal, le ministère de la santé et de l'action sociale a présenté ce vendredi 22 juillet 2022, les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 968 tests réalisés 48 cas sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,95%.

Parmi les cas positifs, 04 cas importés n'a été enregistré et 02 cas contacts. Les 42 cas issus de la transmission communautaire. Les cas communautaires sont répertoriés comme suit : 32 cas dans la région de Dakar, dont 26 cas dans le département de Dakar, 04 cas dans le département de Pikine et 01 cas dans le département de Keur Massar et 01 cas dans le département de Guédiawaye. Dans les autres régions, on note 05 cas à Thiès (Mbour) et 02 cas à Thiès et à Louga et enfin 01 cas à Thiès ( Pout).

Le ministère informe que 28 patients suivis, contrôlés négatifs sont déclarés guéris. Aucun cas grave n'a été pris en charge dans les services de réanimation. La source indique en outre qu'aucun cas de décès n'a été enregistré au cours de ces 24h. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable.

A ce jour, 86 986 cas ont été déclarés positifs dont 84 753 guéris, 1968 décédés, et donc 264 personnes sous traitement.