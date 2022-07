Sénégal: Louga - L'ANE invite à tenir des élections apaisées

Louga — La plateforme des acteurs non étatiques de Louga (ANE) a invité, vendredi, les parties prenantes du processus électoral, ainsi que les citoyens et l'administration territoriale, à "faire preuve de responsabilité, de transparence et d'impartialité", pour des élections législatives "démocratiques, libres et apaisées".

"Nous rappelons aux parties prenantes par rapport au processus électoral, qu'elles doivent garder une attitude responsable et constructive pour préserver la paix, la cohésion sociale. Et nous demandons à tous les citoyens de démontrer leur attachement aux valeurs démocratiques", a déclaré le secrétaire exécutif régional de l'ANE, Moctar Sow.

S'exprimant avec des journalistes, il a exhorté "l'administration dans sa globalité à la transparence et à l'impartialité". "Ce que nous voulons tous, c'est d'avoir des élections apaisées", a-t-il indiqué.

M. Sow a déploré les troubles et heurts enregistrés durant la présente campagne électorale. "De quelque bord que ce soit, nous demandons aux gens d'avoir plus de retenue puisque quelle que soit la situation, il y aura un vainqueur et un vaincu", a-t-il soutligné.

"Nous sommes tous des Sénégalais. Nous souhaitons le développement de ce pays et nous devons travailler pour qu'au finish, nous ayons des élections libres et que l'équipe qui sera installée puisse travailler en paix et sérénité", a-t-il insisté.

Il a aussi demandé "une participation massive" des populations aux élections du 31 juillet.

"Nous rappelons également les nouvelles dispositions du code électoral en faveur des personnes handicapées. Lorsque nous demandons une campagne électorale apaisée, nous pensons à ces groupes vulnérables et personnes handicapées, puisque dans le cadre de l'inclusion sociale, elles sont dans tous les coalitions et partis politiques", a-t-il conclu.