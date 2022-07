Sénégal: Des salles de classe à la haute administration, trajectoire de la tête de liste de BBY à Gossas

- Des salles de classe à la direction générale de Petrosen, la Société des pétroles du Sénégal, Adama Diallo, tête de liste départementale de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) à Gossas pour les législatives du 31 juillet prochain, a fait beaucoup de chemin, avec la politique comme passage obligé.

Maire de Gossas, l'un des trois départements de la région de Fatick, Adama Diallo est un instituteur de formation entré en politique "dans les années 1980", sous la bannière du Parti démocratique sénégalais (PDS).

Décidé à multiplier les perspectives et à forcer le destin, il se présenta et fut reçu deux fois au concours de l'Ecole nationale d'administration (ENA), prestigieuse école qui forme la crème de la crème de l'administration.

Histoire de ne pas se limiter à la craie et de se donner encore plus d'ambition pour des types de carrières dont rêvent tous les fonctionnaires et autres commis de l'Etat.

Il a d'abord servi à plusieurs postes d'instituteur, à Missirah et Gouloumbou, dans le département de Tamba, avant d'atterrir à l'école primaire Pikine 27, dans la grande banlieue dakaroise, où il va plus tard s'aguerrir et acquérir de l'expérience comme conseiller municipal à Djeddah-Thiaroye Kao.

"C'est véritablement au niveau de Pikine que j'ai appris la politique et la décentralisation", a confié Adama Diallo, en évoquant son expérience d'élu ayant siégé pendant plusieurs années au sein du conseil municipal de la commune d'arrondissement de Djeddah-Thiaroye Kao et de l'assemblée municipale de la ville de Pikine, à Dakar.

Adama Diallo tente et réussit une première fois le concours de l'ENA, cycle B - major à l'entrée et à la sortie -, avec comme option administration générale et collectivité locale.

Affecté comme chef de division des accords et du partenariat au ministère de la Coopération décentralisée, il y sert jusqu'au milieu des années 2000. Il est ensuite appelé à servir comme adjoint au préfet de Gossas, puis est promu un an plus tard en devenant le premier sous-préfet du nouvel arrondissement de Nguélou, dans le département de Guinguinéo.

En 2010, le sous-préfet réussit à nouveau au concours de l'ENA, cycle A, et fait encore plus que bonne figure : deuxième à l'entrée et à la sortie, ce qui l'amène à servir au ministère des finances, à la Direction de contrôle des opérations financières précisément jusqu'en 2015.

L'énarque est de nouveau affecté comme contrôleur régional des finances à Thiès. Deux ans plus tard, en 2017, Adama Diallo est nommé secrétaire général au ministère du Pétrole et des Energies.

"Je suis réellement dans le secteur du pétrole depuis 2017", dit-il à ce propos, pour donner du crédit à sa promotion comme directeur général de Pétrosen, en mai dernier.

Au plan politique, l'ancien contrôleur affirme avoir fait le PDS des années de braise et jure compter, en 1988, "dans le groupe des benjamins du Parti démocratique sénégalais".

Il y a ensuite l'étape de Pikine qui a beaucoup compté, à la fois au regard de sa longue carrière comme conseiller municipal, mais aussi et surtout compte tenu de l'expérience politique de la pratique du pouvoir que cela peut procurer, du point de vue de l'élu qu'il était.

Après une parenthèse dans le commandement territorial, il est "revenu en 2012 dans la politique" avec la création de son mouvement politique dénommé "Andeu Nawlé Souxali Sunu Gox".

"C'est avec ce mouvement qu'on a été élu président du conseil départemental de Gossas", note-t-il, satisfait.

Interpelé sur la campagne pour les législatives du 31 juillet prochain, la tête de liste départementale affiche sérénité et confiance, tout en affirmant que "le défi aujourd'hui, après l'unité retrouvée entre les leaders de la coalition" BBY, "ce n'est pas le défi de la victoire, mais plutôt celui du taux de participation et du taux avec lequel nous allons gagner".

"S'il n'y a que le département de Gossas pour faire ces élections, le président de la République peut vaquer tranquillement à ses occupations", conclut-il.