Afrique du Nord: Aviation - L'Irlande et le Maroc explorent les moyens de renforcer leur collaboration

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, s'est entretenu à Farnborough (près de Londres) avec le vice-premier ministre irlandais et ministre de l'Entreprise, du Commerce et de l'Emploi, Leo Varadkar, des moyens de renforcer la collaboration entre les industries aéronautique et aérospatiale des deux pays.

Lors d'une rencontre au pavillon "Morocco Now" du Salon aéronautique de Farnborough, les deux ministres ont passé en revue les développements soutenus que connaissent les secteurs aéronautique et aérospatial de leurs pays respectifs, ainsi que les opportunités de coopération, rapporte la MAP.

"Les relations entre l'Irlande et le Maroc continuent de se renforcer, notamment par le biais d'investissements commerciaux", a déclaré, à cette occasion, M. Varadkar, relevant que l'entretien avec M. Mezzour a été "une excellente occasion de parler de la poursuite de la collaboration entre l'Irlande et le Maroc, en particulier de la chaîne d'approvisionnement aérospatiale et du rôle des entreprises irlandaises à la pointe de l'innovation dans ce secteur".

"Grâce à une collaboration accrue entre les industries aérospatiales irlandaise et marocaine, nous pouvons ouvrir la porte à des bénéfices mutuels et à des opportunités économiques", a-t-il ajouté.

Selon "Enterprise Ireland", l'agence gouvernementale irlandaise pour le commerce et l'innovation, les domaines de l'aérospatiale et l'aviation représentent une valeur de 4,1 milliards d'euros de l'économie irlandaise, avec plus de 250 entreprises aéronautiques et aérospatiales en Irlande, fournissant 42.000 emplois.

Le secteur marocain de l'industrie aéronautique a doublé au cours de la dernière décennie, avec un taux de croissance (pré-Covid) de 20% par an et un chiffre d'affaires à l'exportation de deux milliards de dollars. Il emploie aujourd'hui près de 20.000 personnes qualifiées, avec plus de 140 entreprises qui opèrent dans différentes activités, dont notamment la production d'aérostructures, le câblage électrique ou encore la maintenance et services.

L'année dernière, Enterprise Ireland et l'Agence marocaine pour l'investissement et le développement des exportations (AMDIE) ont organisé une série de webinaires d'une semaine sur le thème "Faire des affaires au Maroc", afin de partager leurs connaissances.

Plus tard cette année, une visite d'étude de marché devrait être organisée par "Entreprise Ireland" au Maroc, afin de continuer à renforcer les relations et à s'engager avec les principaux acteurs des secteurs public et privé de l'écosystème.