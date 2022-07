Maroc: Coup d'envoi de la 18ème Semaine nautique internationale de M'diq

La 18ème édition de la Semaine nautique internationale de M'diq (SNIM) s'est ouverte, jeudi, à l'initiative du Royal Yacht Club de M'diq (RYCM), sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI.

Cette manifestation sportive de dimension internationale, organisée sous l'égide de la Fédération Royale marocaine de voile (FRMV), en partenariat avec le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports et la préfecture de M'diq-Fnideq, est marquée par la participation d'environ 71 pratiquants des sports nautiques représentant 7 pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie, et six clubs marocains, en plus de l'équipe de la Marine Royale.

La cérémonie d'ouverture de cet événement, tenue à la plage de M'diq, s'est déroulée en présence notamment du secrétaire général de la préfecture de M'diq-Fnideq, Khalid Serhoumti, et de nombre d'acteurs sportifs, politiques et associatifs.

Elle a été marquée par la remise des prix aux vainqueurs de la course de kayak d'enfants en situation de handicap.

Il s'agit de Bakr Roudani de l'Association El Awael pour les enfants en situation de handicap à la préfecture de M'diq-Fnideq, qui a remporté la première place, suivi de Souleiman Jabroun de l'Association Hanane pour la protection des enfants handicapés à Tétouan, et de Yahya Marso de l'Association El Awael.

Il a été procédé également à l'organisation d'une course de barques de pêche artisanale, qui vise à sensibiliser les participants, les visiteurs et la population de la région à l'importance de préserver l'environnement et le patrimoine culturel et économique de la ville et de la région.

Cette course symbolique a été remportée par la barque "Badis" conduite par Mohamed Akama, tandis que la deuxième place est revenue à la barque "Los Mares" menée par Abdelilah Imrane, suivie de la barque "Beka" conduite par Mohamed Ali.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, le président du RYCM, Ali El Younsi, a souligné que les épreuves de la semaine ont débuté ce jeudi, dans une ambiance enthousiaste et motivante, en présence de champions internationaux et olympiques.

M. El Younsi a précisé que plusieurs voiliers transcontinentaux arriveront à M'diq, en provenance des ports de Fuengirola et de Malaga, situés dans le sud de l'Espagne.

Pour sa part, le directeur technique national auprès de la FRMV et président du comité de course, Mohamed Reda El Ferdaoussi, a affirmé que cette édition connait la participation de clubs et d'équipes de voile de renom, dont des vainqueurs de titres au championnat du monde au Mexique et aux Jeux olympiques de Tokyo, ainsi que des champions marocains.

Cette manifestation, a-t-il poursuivi, connaît la participation de champions issus de sept pays, et de la majorité des clubs affiliés à la FRMV, en plus de l'équipe nationale des Emirats Arabes Unis de voile, qui a choisi la semaine nautique internationale de M'diq pour se préparer aux compétitions internationales, notant que cette édition s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la ville de M'idq pour accueillir le championnat d'Afrique de voile, catégorie Optimist.

Cet événement à caractère sportif, social et touristique, qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Fête du Trône, vise à promouvoir le sport nautique et à permettre aux sportifs marocains de prendre connaissance des écoles de renommée internationale et d'apprendre des expériences de concurrents de haut niveau.