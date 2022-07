Afrique: L'engagement du Royaume Maroc aux côtés des pays africains frères et amis, une réalité des plus palpables

Dakar — Depuis Son accession au Trône de Ses glorieux ancêtres, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a fait du renforcement de la coopération entre le Royaume et les pays africains frères et amis une priorité et l'a inscrite au centre de la politique étrangère du pays. Cet engagement royal est devenu actuellement une réalité des plus palpables comme l'attestent plusieurs initiatives et actions entreprises en faveur des peuples du continent.

Représentant le prolongement naturel et la profondeur stratégique du Maroc, l'Afrique constitue en effet une priorité pour le Royaume et cette place historique a été confirmée, ancrée et consolidée davantage sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Les nombreuses visites officielles effectuées par le Souverain dans nombre de pays africains et les multiples accords signés avec eux sont très éloquents.

L'engagement du Maroc en faveur de la coopération Sud-Sud a été exprimé au sommet de l'Etat et il est traduit par les actions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, depuis Son intronisation, pour plaider une solidarité agissante en faveur de l'Afrique subsaharienne et de ses populations.

"Car l'Afrique, pour le Maroc, c'est bien davantage qu'une appartenance géographique et des liens historiques. Elle évoque, en vérité, des sentiments sincères d'affection et de considération, des liens humains et spirituels profonds et des relations de coopération fructueuse et de solidarité concrète. Elle est, somme toute, le prolongement naturel et la profondeur stratégique du Maroc. Ce lien pluridimensionnel fait que le Maroc est au coeur de l'Afrique, et ménage à l'Afrique une place dans le coeur des Marocains. Et c'est pourquoi Nous l'avons inscrite au centre de la politique étrangère de notre pays... ", avait dit Sa Majesté le Roi dans Son discours à l'occasion 63-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple .

En effet, les relations fraternelles et multidimensionnelles du Maroc avec les pays africains ont été renforcées et diversifiées au fil du temps en devenant encore plus solides à la faveur d'une multitude d'actions et d'initiatives entreprises sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi avec comme unique objectif à savoir l'établissement d'un Partenariat gagnant-gagnant pour le développement et une Coopération Sud-sud tous azimuts, au service des intérêts de tous les peuples du continent africain.

Le Maroc a d'ailleurs eu, de tout temps, des liens étroits et profonds avec les pays du Sud notamment ceux d'Afrique subsaharienne. Au gré de son ouverture sur le monde, le Maroc a établi des relations de coopération avec les pays du Continent dans divers secteurs, en l'occurrence les secteurs clés, qui constituent le pivot de cette coopération, tels que le commerce, la pêche, le transport, l'agriculture, la formation et la santé, entre autres.

Nul ne peux ignorer donc les nombreux projets lancés par le Souverain à l'occasion des 52 visites effectuées par SM le Roi dans 29 pays du continent. Dans les quatre coins du continent, des visites riches en initiatives et actions en faveur et en direction des Africains qui confirment que l'intérêt accordé par le Royaume à l'épanouissement de l'Afrique est inscrit parmi les objectifs prioritaires et immuables de sa politique étrangère.

L'engagement du Maroc aux côtés des pays frères et amis de l'Afrique subsaharienne est devenu ainsi une réalité des plus palpables, à travers des actes et non des paroles, comme l'en témoignent l'implication sans équivoque du Royaume dans l'effort du développement durable de ces pays et l'ouverture des sociétés nationales sur le marché africain pour ne citer que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, le Cameroun, le Mali et autres pays. Tout ceci s'inscrit dans le cadre de la démarche clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI fondant une diplomatie visionnaire et tournée vers l'avenir.

A la coopération économique s'ajoutent les volets cultuel et religieux qui demeurent l'un des piliers de cette diplomatie d'avenir, eu égard aux liens spirituels et culturels régissant les relations entre le Maroc et les différents pays d'Afrique.

A travers les multiples missions organisées notamment au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun, en Guinée et partout ailleurs, les opérateurs marocains ont pu jouer un rôle important dans l'accélération de la croissance pour une meilleure intégration africaine et dans la consécration de l'objectif "Made in Africa" qui contribuera à la stabilisation de l'Afrique et à l'amélioration de son positionnement dans la Chaine de valeur mondiale.

A tout cela il faut rappeler les projets d'envergure de Revalorisation de la Baie de Cocody à Abidjan, la création des Unités de production d'engrais (Éthiopie, Nigéria) et le lancement du Gazoduc Maroc-Nigéria, ainsi que la Stratégie de politique migratoire humaine initiée par Sa Majesté le Roi, ayant permis de régulariser environ 50.000 sub-sahariens depuis 2013, sans oublier le rôle important que joue dans le développement des liens maroco-africains, la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, que préside Sa Majesté le Roi, Amir Al-Mouminine.

Avec le retour historique du Maroc dans sa famille institutionnelle de l'Union africaine (UA), la cadence du rythme de la coopération et de l'ouverture du Royaume sur son environnement africaine s'est raffermi et consolidé davantage. En dépit son absence des institutions de l'organisation panafricaine, il faut noter que le Royaume n'a jamais été aussi près de ses pairs africains, à travers une stratégie de partenariat tous azimuts, guidée par une vision clairvoyante et avantgardiste de coopération Sud-sud. La longue absence du Maroc de l'UA pendant plus de trois décennies n'a pas non plus empêché le Royaume de tisser des relations économiques fortes avec des Etats du continent africain.

Depuis l'année 1983, le Maroc a renforcé sa place sur le Continent en entretenant des relations politiques exemplaires avec la plupart des pays et en menant une coopération Sud-Sud solidaire et agissante.

Grâce à la vision initiée par SM le Roi Mohammed VI, pônant une coopération sud-sud solidaire et agissante, une réelle dynamique nationale s'est mise en place depuis plus de vingt ans, associant à la fois le secteur public, le secteur privé, la société civile et toutes les forces vives du pays pour contribuer à l'émergence d'une Afrique nouvelle et forte, avait souligné, à cet égard, le Directeur général de l'Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), Mohamed Methqal, devant le Forum africain des investisseurs souverains (Africa Sovereign Investors Forum - ASIF). Cette vision s'inspire des mêmes valeurs de solidarité, de partenariat, de responsabilité et d'ambition visant à promouvoir, le partage d'expérience et d'expertise, le co-développement humain et durable, le co-investissement et à multiplier les partenariats gagnant-gagnant au service des populations, a-t-il fait remarquer, notant que le Maroc, un partenaire crédible et solidaire, partage depuis plusieurs années son expérience et son expertise avec les pays frères du continent.

C'est dans cet esprit que le Maroc, en partenariat avec plusieurs pays africains, a mis en place des projets régionaux d'envergure stratégique comme le gazoduc Maroc-Nigéria, les unités de production de fertilisants pour contribuer à la sécurité alimentaire du continent ou les unités de production de vaccins à vocation continentale, lancées par SM le Roi Mohammed VI, il y a déjà quelques mois ", a encore relevé M. Methqal, notant que ces projets incarnent, par leur portée ambitieuse et leur impact socio-économique profond, un modèle novateur et pionnier de coopération Sud-Sud pour une croissance durable et inclusive, soulignant que ces projets régionaux illustrent la volonté du Maroc de renforcer notre intégration régionale africaine, facteur déterminant pour l'émergence de notre Continent.

C'est donc convaincu de son intérêt stratégique, que le Maroc a érigé la coopération Sud-Sud en tant qu'axe principal de sa politique extérieure et s'emploie, par les divers moyens dont il dispose à renforcer cette coopération aux niveaux régional et interrégional.

Aussi, pendant les périodes de crise et de difficultés, comme celle de la Pandémie de Covid-19 qui a frappé le monde entier, le Royaume du Maroc a tenu à apporter son soutien et son appui aux pays de l'Afrique subsaharienne, à travers la mobilisation d'une Aide médicale, qui a été acheminée à bord d'avions sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à plusieurs pays africains frères, pour les accompagner dans leurs efforts de lutte contre le Coronavirus.

Cette Initiative Humanitaire par excellence, qui s'ajoute à d'autres initiées par Sa Majesté le Roi reflète l'intérêt particulier accordé par le Souverain au renforcement de la coopération interafricaine dans le domaine de la lutte et de la protection contre la pandémie de la Covid-19. L'aide s'inscrit dans le sillage de la solidarité agissante du Royaume à l'égard des pays africains frères.

Joignant ainsi l'acte à la parole, SM le Roi a prouvé que la politique africaine du Royaume est un choix stratégique et délibéré pour un partenariat sud-sud et une coopération solidaire et tournée vers l'avenir avec comme objectif et centre d'intérêt, l'épanouissement de l'élément humain.