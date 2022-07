Maroc: Le CESE présente son avis sur les politiques publiques dédiées aux jeunes

Rabat — Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a présenté, mardi dernier lors d'une session extraordinaire présidée par M. Ahmed Réda Chami, son projet d'avis sur les politiques publiques dédiées aux jeunes et ce, à la demande de la Chambre des Conseillers.

Cette étude vise à évaluer la pertinence, la cohérence et le degré de mise en œuvre des politiques afférentes à leur capacité à assurer un développement inclusif de la jeunesse, indique le CESE dans un communiqué.

Ainsi, ladite étude s'articule autour de cinq axes essentiels et complémentaires, issus du référentiel de la Charte sociale du CESE à partir des droits fondamentaux reconnus par la constitution et les conventions internationales des droits humains dûment ratifiées par le Maroc, indispensables à tout développement inclusif de la jeunesse, fait savoir la même source.

Il s'agit de "l'éducation et la formation, qui participent à l'acquisition et au renforcement des compétences et capacités individuelles", du "développement culturel, l'accès aux activités sportives et aux loisirs, indispensables à l'ancrage des valeurs de modernité et d'ouverture, à l'innovation et au déploiement de la créativité", de "l'accès aux services de santé et à la protection sociale, nécessaires au maintien d'une bonne santé mentale et physique tout au long de la vie", de "l'inclusion économique et l'accès à l'emploi, pour assurer une vie digne et contribuer à la création de richesse" et de "la participation à la construction d'un état démocratique et d'une société inclusive", précise le CESE.