Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Reprise des activités d'importation et d'exportation à Kasindi

Les activités d'importation et d'exportation ont repris, jeudi 21 juillet, à la douane de Kasindi (Nord Kivu), après deux semaines de grève, décrétée par la Fédération des entreprises du Congo (FEC).

Cette reprise est intervenue après que le gouvernement provincial du Nord-Kivu s'est engagé à sécuriser les opérateurs économiques sur l'axe Kasindi-Beni.

Un engagement qui a réjoui le président territorial de la FEC, Polycarpe Ndivito :

" Nous avons eu un écho favorable par rapport à nos préoccupations, le gouvernement a eu une oreille attentive. On avait besoin de la sécurité, et ils ont dit que les éléments [militaires] qui n'ont pas bien travaillé, vont être relevés. Ce qui est une très bonne chose. On n'a même commencé déjà le relèvement de ces éléments militaires. La deuxième chose, l'état-major [de l'armée] à Kinshasa a dit qu'il va mettre à la disposition de la patrouille militaire six nouveaux véhicules, du carburant et toute la logistique ".

Sur le plan de la fiscalité, ces opérateurs disent également attendre plusieurs actions de la part de l'Etat.

" Il y a des mesures qui doivent être prises par rapport à la fiscalité et parafiscalité, et par rapport à la pénalité. On va désormais se lancer dans le suivi, parce qu'à chaque niveau il y a un comité d'alerte. C'est entre autres à Kasindi, à Mutwanga, Beni, Butembo même à Goma. C'est pourquoi on a provisoirement levé la mesure, parce que dès que ça ne va pas, on va revenir en charge ", a expliqué le président de la FEC à Lubero.

Au mois de mai dernier, plusieurs véhicules des marchandises ont été incendiés sur l'axe Kasindi-Beni par les rebelles des ADF, causant la mort de plusieurs commerçants de de Lubero.