Cote d'Ivoire: Renforcement des capacités opérationnelles - Un important lot de matériels roulants remis à la Douane

Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo a remis, le jeudi 21 juillet 2022 à l'Ecole des Douanes au Plateau, un important lot de matériels roulants à la Direction générale des Douanes.

Cette dotation composée de 105 véhicules ; 12 motos et 2 cars de 65 places serviront à améliorer les opérations de surveillance interne en vue de mobiliser davantage de ressources internes. Au cours de cette cérémonie, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat a indiqué que du fait de la conjoncture internationale, la mobilisation des ressources extérieures est devenue de plus en plus complexe.

A cet effet, il a annoncé que les recettes douanières à fin juin se situent en dessous des objectifs de l'Etat. " L'Etat a dû renoncer à prélever certaines taxes en particulier sur les produits pétroliers. Autrement, le prix du carburant à la pompe serait beaucoup plus élevé que ce qu'on peut noter en Côte d'Ivoire ", a-t-il expliqué. Face à toutes ces complexités, le ministre Moussa Sanogo indique qu'il faut s'organiser " davantage " pour que la mobilisation de ressources en interne soit plus importante, soit plus efficace. "

C'est extrêmement important qu'on améliore les opérations de surveillance internes pour pouvoir mobiliser davantage de ressources à ce niveau là, pour compenser les manques à gagner relevés au niveau des marchandises franchissant la frontière", a-t-il mentionné. Bien avant cette remise, le ministre a eu une séance de travail avec la Direction en charge de la réglementation. Au nom du directeur général des douanes, le directeur général adjoint, le colonel major Issa Ouattara a invité ses collaborateurs à utiliser à bon escient le matériel reçu.