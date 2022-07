Cote d'Ivoire: Cherté de la vie - Koné Katinan remet-il en cause les statistiques des organisations internationales ?

Le taux d'inflation en Côte d'Ivoire a été l'un des sujets au menu de la conférence de Justin Koné Katinan, porte-parole du Parti des peuples africains section Côte d'Ivoire (PPA-CI), ce jeudi 21 juillet 2022 à Cocody.

Le proche collaborateur de l'ancien président Laurent Gbagbo a tenté de démontrer des insuffisances sur la récente sortir du Premier ministre Patrick Achi, à propos du taux d'inflation. En effet, l'on se souvient que le chef du gouvernement s'était félicité du taux d'inflation jugé bas en Côte d'Ivoire, en comparaison à celui des autres pays de la zone CEDEAO.

" Ce que nous reprochons aux statistiques ivoiriennes, c'est qu'elles sont muettes ", a déclaré Justin Koné Katinan, pour qui le chiffre de 4,2% annoncé par les autorités ivoiriennes ne précise pas les secteurs qui portent cette inflation. Pourtant, un tour rapide sur le site de la Banque africaine de développement livre les détails souhaités par l'opposant.

" Après un ralentissement en 2020 associé au Covid-19, l'économie se renforce à nouveau avec une croissance du PIB de 7,4 % en 2021. Elle est tirée du côté de l'offre par l'agriculture d'exportation, les industries extractives et manufacturières, les bâtiments et travaux publics, les transports et le commerce, et du côté de la demande, par l'investissement et la consommation. L'inflation est passée de 2,4 % en 2020 à 4,2 % en 2021, causée par une hausse des prix des produits alimentaires, liée à une insuffisance de la production locale ", précise la note de la BAD, dans son rapport " African Economic Outlook 2022 " publié en mai dernier.

Il est important de préciser que des rapports tels que l'inflation dans un pays sont des données macroéconomiques. Il ne s'agit donc pas de livrer dans le détail les taux liés au riz, au sucre, aux haricots...

Outre la Banque africaine de développement, la Banque mondiale confirme ce taux et n'occulte pas l'impact de la guerre en Ukraine sur l'économie ivoirienne.

" Le taux d'inflation a atteint 4.2 % en moyenne, son niveau le plus élevé depuis 10 ans - contre 0.8 % en 2019 et 2.4 % en 2020 - en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires. Malgré sa bonne dynamique de croissance, l'économie ivoirienne pourrait connaître un ralentissement à 5.7 % en 2022 en raison du conflit en Ukraine et de l'accélération de l'inflation ", souligne l'institution internationale dans une note en date du 13 juin 2022.

Dans son exposé, Koné Katinan a par ailleurs adopté une position bien curieuse en ces termes : " Pour comparer un phénomène économique entre plusieurs pays, il faut les situer dans le même contexte. C'est pourquoi, comparer l'inflation en Côte d'Ivoire à celle du Mali et du Burkina Faso, est économiquement erroné. Le contexte du Mali est différent de celui de la Côte d'Ivoire ". Etonnant d'adopter une telle posture quand la situation de ces pays n'est pas le fait de la Côte d'Ivoire. L'on ne commet donc aucun impair à dire que la situation ivoirienne est meilleure que celle de ces voisins quand des chiffres des plus prestigieuses institutions financières accréditent cette thèse.