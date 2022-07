Cote d'Ivoire: Lutte contre la corruption - La HABG lance le premier dessin animé ivoirien

Les actes de corruption, leurs effets néfastes sur le développement de l'économie et les sanctions affectées à ces actes doivent être connus de tout le monde.

C'est dans cette optique que la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG), dans le cadre de sa mission d'éducation et de sensibilisation a initié une série de dessins animés qui sensibilisent sur les problématiques de la corruption et les infractions assimilées. L'avant-première des capsules de cette série a été diffusée ce jeudi 21 juillet à la salle Majestic du Sofitel Hôtel Ivoire, en présence de nombreux responsables des institutions intervenant pour la bonne gouvernance et pour la lutte contre la corruption. Cette série de 26 capsules dont 13 déjà disponibles est intitulée " La famille Zonnett.

" Il s'agit d'un film d'animation ivoirienne qui montre, d'une part, des situations quotidiennes auxquelles pourrait être confronté tout citoyen lambda. Et, d'autre part, relève les travers de la société et les comportements répréhensibles. Se félicitant de cette initiative, le président de la HABG, N'golo Coulibaly a indiqué que ce film éducatif s'inscrit dans le cadre d'un projet plus vaste, celui de l'introduction de l'enseignement de la lutte contre la corruption dans le système éducatif, de la maternelle à l'université, en passant par les écoles des agents publics.

" De plus en plus, l'éducation se présente comme le moyen de prévention de la corruption. Et ce tout premier dessin animé ivoirien comme un instrument de vulgarisation des actions de lutte contre la corruption. (... ) Cette série devra conduire à appliquer les principes de transparence et de responsabilité, développer les valeurs de probité et de déontologie ", a souligné le président Ngolo Coulibaly. Il a terminé en lançant un appel aux populations. " La lutte contre la corruption doit être un combat de toute une nation ", a-t-il déclaré.