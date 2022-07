Cameroun: Depuis Bruxelles, le CODE souhaite un mauvais séjour au Cameroun à Emmanuel Macron

communiqué de presse

Monsieur le Président Emmanuel Macron. Du 25 au 27 juillet 2022 vous allez séjourner au Cameroun. Le Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora (CODE), se demande bien le sens et l'intérêt de votre voyage dans ce pays.

Les démocrates du Cameroun n'ont jamais pu obtenir l'appui symbolique qu'ils espérent de vous pour leur projet d'État de droit au Cameroun.

Les Goebbels, les corrupteurs, les fraudeurs des élections, les préposés aux meurtres et toute la racaille du système Biya se réjouissent évidemment de votre décision pendant que les démocrates camerounais se demandent ce que leur peuple a bien pu faire au bon Dieu pour mériter un tel manque de compassion de la part des grands de ce monde

Le Cameroun subit, depuis de nombreuses années, le joug d'une odieuse tyrannie. Laquelle ne repose plus que sur le recul des libertés publiques, la violence politique,l'emploi inconsidéré des armes, l'abandon de son peuple au détriment de ses intérêts personnels...

Si ce régime était déjà un non-sens historique, désormais, aux yeux du monde, il n'a ni légitimité ni légalité. Cependant, il se maintient. Et la stratégie du tyran de Yaoundé tient sur un double ressort.

Tout d'abord, tout faire pour se maintenir au pouvoir. Ensuite, faire croire aux chancelleries qu'il est le garant de la stabilité en Afrique centrale.

La diaspora camerounaise, forte d'environ 5 millions d'individus, démontre chaque jour partout où elle se trouve sur la planète qu'elle a besoin d'une société juste et égalitaire au Cameroun, et ne demande qu'à s'impliquer davantage dans l'effort pour un monde meilleur, pour plus de paix et de justice. Idem pour le peuple camerounais entier.

Votre qualité de démocrate, votre parcours de vie, nous permet de continuer à croire que vous ne resterez pas toujours indifférent à la souffrance de notre peuple.

Nous croyons que les démocrates camerounais ne vous jugeront pas définitivement, suite à votre voyage inapproprié à Yaoundé, mais, qu'ils vous offriront une deuxième chance de vous distinguer par la compassion afin de contribuer à sauver la paix et la justice dans cette partie du monde

Il vous reste donc, Monsieur le Président, à nous démontrer par une attitude claire et sans ambiguïté que la France n'est pas le sponsor officieux de ces personnages qui se trompent de siècle et de temps, et qui sont la cause directe de la régression du continent africain.

Nous savons tous que la France a des intérêts économiques au Cameroun et que ceux-ci orientent forcément la politique africaine française. En même temps cette prééminence des intérêts économiques est le siège de l'hypocrisie qui a jusqu'alors pris le peuple camerounais en particulier et africains en général en otage. Faut-il enfin rappeler que ces mêmes Africains n'avaient pas hésité à sacrifier leur vie pour que la France soit ce qu'elle est aujourd'hui: un pays où seul le peuple et non un seul homme décide du destin de la Nation?

Monsieur Emmanuel Macron, quand vous serez à Yaoundé, si jamais il vous arrivait un élan de compassion, envers les victimes camerounaises de violence politique et leurs familles, vous pouvez toujours tenter de vous racheter un peu en prenant au moins de leurs nouvelles sans oublier ceux qui croupissent dans des prisons officielles ou dans les cachots privés des services de Paul Biya sous les accusations standards des républiques des bananières.

Nous vous demandons également de condamner publiquement toutes les violences et répressions perpétrées par les forces de sécurités camerounaisess contre la population camerounaise, et renouvelons notre exigence de suspension de la coopération militaire et sécuritaire avec le Cameroun. Par la même, nous vous demandons d'exiger la libération immédiate des différentes personnes arrêtées de manière arbitraire et détenues illégalement, tout comme l'ensemble des citoyens et militants détenus pour des raisons politiques.

Vous pouvez aussi vous informer à propos de la dépouille du feu Wazizi dont l'épouse et les enfants espèrent toujours retrouver le corps pour faire leur deuil, sans oublier les victimes des exactions de l'armée camerounaise dans le grand nord et au NOSO (Nord-Ouest et Sud-Ouest), dont les familles réclament justice.

Monsieur Emmanuel Macron, posez aux autorités camerounaise la question de savoir pourquoi rien n'est fait dans ce sens pour mettre un terme à la rise anglophone? Est-ce faute de moyen ou de volonté politique?

Monsieur Emmanuel Macron, nous aurions aimé vous souhaiter un excellent séjour au Cameroun, mais cela ne correspondrait pas à nos sentiments actuels.

Qu'est ce que votre séjour de trois jours va changer dans le quotidien des Camerounais? Pas grand-chose. N'oubliez pas que pour votre venue , les rues de Yaoundé vont être vidées des marchands ambulants qui tentent de gagner leurs vies en vendant ce qu'ils peuvent.

Certains seront contraints de fermer boutique, parce qu'ils occupent des places dont l'Etat a soudainement remarqué l'illégalité ou la dangerosité. Sans votre venue, probablement que ces commerçants vont continuer à vendre pour espérer nourrir leurs familles.

Qu'allez-vous apporter à ceux qui attendent quelque chose de votre part en plus du discours et de quelques promesses? Qu'allez-vous voir ou apprendre de la réalité camerounaise en dehors de ce qui vous sera présenté?

Nous croyons que vous n'êtes pas dupe pour savoir qu'une grande partie de la misère de ce peuple vous est cachée par les autorités camerounaises. Vous allez y passer deux nuits et seriez dans un coin hyper-sécurisé, déconnecté de la vraie vie locale.

Le Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora (CODE) aimerait bien voir le changement que vous avez prôné récemment pendant votre campagne en France, être communiqué aux dirigeants du Cameroun, maintenant et non demain car, demain, ce sera tard et vous auriez refusé d'entrer dans l'histoire.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre très haute considération

Fait à Bruxelles le 22 juillet 2022

Pour le CODE (Collectif des organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora),

Ms. Ophilia Mbi,

Secrétaire de la Cellule opérationnelle et d'alertes

Courriel: comitedecoordinationcode@yahoo.fr

http://lecode.canalblog.com

