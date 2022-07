Sénégal: Bourse - Les indices de la BRVM terminent la semaine dans le rouge

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 22 juillet 2022 les deux indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) se sont retrouvés en zone rouge contrairement à la séance de la veille.

L'indice BRVM Composite (indice général de la Bourse) enregistre une régression de 0,23% à 207,10 points contre 207,57 points la veille. Quant à l'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares de la Bourse), il a cédé 0,38% à 160,06 points contre 160,67 points la veille.

La valeur totale des transactions s'est rehaussée en s'établissant à 869,665 millions de FCFA contre 496,687 millions de FCFA précédemment.

Pour ce qui est de la capitalisation boursière du marché des actions, elle est apparue en basse de 14,188 milliards de FCFA à 6234,065 milliards de FCFA contre 6248,253 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché obligataire est aussi en baisse de 708 millions de FCFA, passant de 8014,504 milliards de FCFA le 21 juillet 2022 à 8013,796 milliards de FCFA ce vendredi 22 juillet 2022.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 7,48% à 3 735 FCFA), BICICI Côte d'Ivoire (plus 6,67% à 6 400 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 0,04% à 1 160 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 3,08% à 1 340 FCFA) et Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 2,42% 845 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (moins 7,45% à 7 395 FCFA), BOA Mali (moins 7,23% à 1 475 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 6,00% à 1 175 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 3,04% à 2 230 FCFA) et Société de caoutchouc de Grand Bereby Côte d'Ivoire (moins 2,71% à 6 100 FCFA).