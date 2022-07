Togo: Dr Gnagnon encourage Faure Gnassingbé à faire de la lutte contre le terrorisme un combat national et patriotique

Le processus de décentralisation au Togo connait depuis quelques moments des réformes de plus en plus innovantes en vue d'une meilleure mode de gouvernance locale.

Dans la commune des Lacs 3, le 2ème Adjoint au Maire, Dr Jean Emmanuel Gnagnon a lancé ce jour, une opération dénommée " Le week-end de l'élu local ", visant un rapprochement direct entre la mairie et les administrés et la participation active de ces derniers dans le développement de la commune.

Rappelant d'abord le contexte d'insécurité grandissante face à la menace terroriste dans le pays, l'adjoint au maire a émis un appel à la " vigilance " à toute la population togolaise et " encouragé le Chef de l'État à faire de ce défi un combat national et patriotique qui rassemble toutes les forces vives de la nation."

En effet, dans sa déclaration, Dr Gnagnon entend, à travers *Le week-end de l'élu local* , collaborer avec la population de son ressort territorial dans le but d'une gestion municipale collégiale et participative, qui selon favorable pour " la préservation et la promotion de l'intérêt général."

" J'ai donc décidé de lancer aujourd'hui l'opération " Le Week-end de l'élu local ", un concept pour être plus proche de mes concitoyennes et concitoyens de la Commune. ", a informé le Maire dans son message relatif à son initiative.

Dr Gnagnon et les siens ont été portés à la tête de la commune Lacs 3, Agbodrafo à l'issue des élections locales de 2019. Pour lui, " c'est plus qu'un devoir aujourd'hui de donner en retour l'opportunité aux populations de la Commune Lacs 3, qui m'ont fait confiance en portant leur choix sur moi, d'avoir plus d'occasion de proximité avec la réalité de la décentralisation et des enjeux du développement local. "

L'autorité locale estime que cela implique de " faire le bilan de mi-mandat " et de " souscrire au principe de redevabilité vis-à-vis des populations en leur rendant des comptes".

L'opération dont le début est annoncé pour le samedi 30 juillet 2022, va consister à organiser des face-à-face entre l'élu local et la population les week-ends à travers des rencontres citoyennes, des activités de salubrité publique, des activités sportives et récréatives, des tables rondes, des rencontres d'échanges avec plusieurs corps de métier, etc.

C'est au village d'Amedehoévé que revient l'honneur d'accueillir le début de cette action, comme indiqué par le Maire adjoint.

D'autre part, l'élu a remercié tous les conseillers municipaux de la Commune Lacs 3, " pour les efforts de chacun au bénéfice des populations", de même que les soutiens et les sympathisants " qui continuent de croire en notre engagement pour le vivre-ensemble " dans la commune et dans tout le Togo.