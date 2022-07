Ile Maurice: Affaire St-Louis - L'accusation provisoire contre Dabeedin du CEB rayée

"Je demanderais aux enquêteurs de l'Independent Commission against Corruption (ICAC) de vérifier et contrevérifier leurs informations et faits avant de venir de l'avant avec une accusation provisoire.

" Me Rajesh Unnuth, défenseur de Chavansing Dabeedin, qui faisait l'objet d'une accusation de bribery of public official dans le cadre de l'enquête sur le scandale St-Louis, confie à l'express que son client se sent soulagé. Cela, à la suite de la décision du magistrat Vignesh Ellayah, hier au tribunal de Rose-Hill, de rayer l'accusation provisoire pesant sur le manager de Renewable Energy and Strategic Projects au sein du Central Electricity Board (CEB).

Il était reproché à Chavansing Dabeedin d'avoir reçu des pots-de-vin d'une somme totale de Rs 1,25 M de la compagnie PADCO entre 2016 et 2017, pour faciliter l'octroi de contrats du projet de St-Louis à ladite firme. Cela, étant donné que, selon l'enquêteur principal de l'ICAC, ce manager du CEB était responsable de l'allocation des contrats et aurait donc reçu ce montant de PADCO pour le sélectionner afin d'assurer des travaux souterrains au bénéfice du CEB.

Or, au tribunal, le magistrat estime qu'il n'y a rien dans le dossier indiquant que le demandeur aurait facilité ou comment il aurait facilité l'attribution du contrat à PADCO. Si l'enquêteur de l'ICAC confie qu'un certain Hulk, dont le nom avait été répertorié dans l'enquête, aurait touché de l'argent de cette entreprise de construction, le magistrat dit ne pas comprendre comment l'accusation pourrait avoir un soupçon raisonnable qu'il s'agirait du demandeur. Pour toutes ces raisons, l'accusation a été rayée. "Mon client qui a été affecté, n'est pas Hulk ou celui qui aurait touché des pots-de-vin", insiste Me Unnuth.