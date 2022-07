Madagascar: Technologies - De nombreuses PME victimes de cyberattaque

Le vol de données informatiques ne concerne pas uniquement les grandes entreprises mais touche de plus en plus les start-ups.

Une réelle menace pour les entreprises. Les cyberattaques sont devenues au cours des dernières années un phénomène de masse mais elles ont pris une certaine ampleur après la pandémie où plusieurs entreprises ont opté pour le télétravail. Elles ont été ainsi davantage exposées à la fraude informatique. Selon le directeur Etudes et intégrations auprès du Teknet Group, Alain Nambinintsoa, ce phénomène touche de plus en plus les petites et moyennes entreprises ainsi que les start-ups. " Moins préparées aux attaques, elles sont des proies faciles pour les hackers. Les grandes entreprises consacrent des ressources considérables pour assurer leur cybersécurité qui englobent les dépenses en logiciels et matériels mais aussi les moyens humains consacrés à la prévention, la détection des menaces et la reprise des activités en cas d'attaques ", a-t-il indiqué.

À cause des cyberattaques, des PME et des startups ont déjà mis la clef sous la porte, non pas en raison de difficultés économiques mais à cause d'un logiciel malveillant qui a pénalisé leurs activités quotidiennes. " Les cyberattaques s'avèrent souvent désastreuses pour ces petites structures. Certaines d'entre elles ont déjà porté plainte mais l'identification des hackers est souvent un combat de longue haleine ", renchérit-il.

Solutions. Pour faire face à ce problème, des solutions seront proposées aux entreprises afin de protéger leur infrastructure numérique lors du salon digital et de l'innovation au Novotel les 28, 29 et 30 juillet. Divers thèmes autour du digital seront également évoqués durant cet évènement avec des démonstrations liées aux recherches de plusieurs entités des start-ups malgaches. Des partages d'expériences sur le " marketplace " ainsi que les solutions adéquates et adaptées aux marchés locaux et internationaux seront mis en avant, selon Tsilavina Raveloalison, responsable d'All Com Event, organisateur de ce salon.