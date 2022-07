Sénégal: Mamadou Talla annonce une réforme de l'examen du Bfem

En visite de supervision des centres d'examen dans l'Inspection de l'éducation et de la formation de Matam, le Ministre de l'Education nationale a d'abord salué le bon déroulement de l'examen dans l'ensemble du pays. Ensuite, Mamadou Tall a annoncé que des réformes fortes seront apportées dès l'année prochaine, notamment sur l'examen du Bfem.

Le Ministre de l'Education nationale, Mamadou Talla, a effectué, jeudi, une visite de supervision des centres d'examen du Brevet de fin d'études moyennes dans l'Inspection de l'éducation et de la formation de Matam. Le Ministre a apprécié positivement le bon démarrage de l'examen après avoir visité trois centres où se déroulent les épreuves (Cem Seydou Diallo de Ourossogui, Cem Ciré de Matam et Cem Mamadou Touré de Matam). Mamadou Talla a dit n'avoir pas " noté de problèmes ". Selon lui, toutes les conditions sont réunies pour un bon déroulement de l'examen. En dehors de Matam, le Ministre de l'Education informe que dans les 16 académies du pays, il est ressorti que les examens ont démarré dans d'excellentes conditions. Il poursuit que ce n'est pas évident d'organiser un examen où il y a plus de 179 000 candidats et 12 000 surveillants.

" C'est donc immense ", a-t-il dit avant de révéler que son département ministériel est en train de réfléchir et de finaliser une réforme extrêmement importante du Bfem. En effet, dès l'année prochaine, annonce-t-il, il y aura d'autres méthodes qui vont permettre d'écourter le nombre de jours d'évaluation et de prendre en compte les contrôles continus. C'est comme ça qu'il faudra avancer, d'après lui. Aussi, Mamadou Talla prévoit une réforme relative au curriculum. " Un programme doit s'adosser à une vision et doit répondre à un besoin. Le Sénégal de demain se construit avec le capital humain.

Et ce capital humain, il est d'abord formé dans nos écoles ", a fait savoir Mamadou Talla. Il explique qu'il est important de revisiter le programme au niveau de l'histoire, de la culture en s'appuyant surtout sur le numérique comme levier essentiel qui pourra accompagner tout l'enseignement, que ça soit dans les sciences ou dans les techniques. En réalité, le Ministre de l'éducation entend mettre en œuvre toutes ces réformes dans le système éducatif pour apporter des réponses aux questions de l'heure.

Par ailleurs, il a tenu à féliciter les acteurs de l'éducation pour les bonnes performances enregistrées au Certificat de fin d'études élémentaires. " Nous avons noté un bond très élevé en termes de résultats au Cfee ", a salué Mamadou Talla. Pour lui, il faut pérenniser cette pédagogie de la réussite dans le pays pour maintenir cette dynamique.