Cote d'Ivoire: Priko-Projet compagnie hévéhicole - Les chefs de tribus "Andoh " démentent la spoliation de leurs terres.

C'est en présence de la Ministre gouverneur du district des lacs, Goudou Raymonde, du Maire Ekra Kouakou Antoine et de plusieurs cadres du département de Prikro dans la région de L'Iffou que les sept chefs de tribus " andoh " ont exprimé leur indignation et leur mécontentement dans une déclaration lue à la mairie de ladite localité le samedi 17 juillet 2022.

Ces derniers ne se reconnaissent pas dans la déclaration publique faite par un individu se présentant comme le porte-parole du roi des " andoh ". L'individu en question avait saisi des personnalités politiques de l'opposition et des organes de presse pour faire croire que le peuple " andoh " aurait été victime d'injustice et d'expropriation de ses terres, suite à l'affectation de l'ancien site de l'usine de sucre du village de Sérébou à la compagnie hévehicole de Prikro (CHP). Par ailleurs, les chefs des différentes tribus ont exprimé leur soutien total au vaste chantier de développement en faveur de leur région, notamment, la construction de route, d'écoles, de centres de santé, l'électrification etc.

"Pas plus tard, nous avons lu dans des journaux une déclaration d'un individu se présentant comme le porte-parole du roi des " andoh ". Il a affirmé que l'Etat de Côte d'ivoire nous a arraché nos terres. En réalité, le peuple " andoh " n'a pas de Roi ; c'est les chefs tribus. L'individu s'est toujours opposé aux actions de développement de notre région... Il a envoyé nos parents se machetter, bruler les engins du CHP ; vu ce que le Président de la République fait pour nous, nous ne pouvons pas rester muets.

Madame le Ministre, soyez notre porte-parole auprès du Président de la République, le peuple " andoh " ne se reconnaît pas dans ce qui a été dit dans les journaux, ni aujourd'hui, ni demain. La construction du pont de Sérébou a transformé mon village, on l'appelle aujourd'hui " village Ouattara ", le goudron est en train d'être fait, les machines sont là, tout c'est l'œuvre du Président Ouattara ; et un individu vient salir ce Président, on ne peut pas accepter ; nous soutenons le Président de la République pour tous ses actions de développement " a déclaré Nanan Kissia Amoa Blédé, porte-parole des 7 chefs de tribus.