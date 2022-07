Cameroun: Concentrez-vous sur les femmes qui vous aiment !

Le monde est rempli de jolies filles qui sont très attentionnées et qui tournoient autour de nous, mais paradoxalement nous préférons plutôt celles qui vont nous précipiter le mal de cœur.

Au lieu de se concentrer sur les femmes qui nous aiment...

Concentrez-vous sur votre petite amie

Au lieu de vous concentrer sur les filles qui sont loin à Yaoundé et que vous avez rencontrées sur Instagram, focalisez-vous sur votre petite amie ! Montrez à votre copine de tous les jours ici à Douala que vous l'affectionnez particulièrement, et que vous l'appréciez singulièrement. Arrêtez d'idolâtrer des demoiselles qui sont invisibles, et qui généralement vous coûtent beaucoup d'argent. Cessez de dire à vos amours du dehors qu'elles sont plus affriolantes que votre propre compagne que vous avez pourtant dotée et épousée. Apprenez à vous balader avec votre fiancée, à sortir avec elle, à danser avec elle mais aussi à blaguer avec elle le plus régulièrement possible. Car votre petite amie est la personne la plus fiable de votre vie, et tous les investissements que vous ferez sur elle auront un retour affectif et sentimental inestimable.

Concentrez-vous sur les femmes qui vous aident

Il y a aussi des femmes qui nous accompagnent positivement dans nos activités. C'est-à-dire celles-là qui nous aident. Celles-là qui nous conseillent. Celles-là qui nous accompagnent et nous assistent même financièrement pourquoi pas, et enfin celles-là qui nous recommandent et qui nous font accéder à de multiples opportunités...

Concentrez-vous sur ces femmes-là ! Car ce sont des personnes qui vous apprécient intrinsèquement, et qui souhaitent intérieurement que vous évoluiez et réussissiez. Ce sont des dames qui veulent vous voir grandir, et qui vous aident à traverser vos frustrations et vos peurs. Ce ne sont pas des parasites et des consommatrices comme certaines. Ce ne sont pas des profiteuses. Ce ne sont pas des commerçantes sentimentales, pour ne pas dire que ce ne sont pas des vendeuses de piment. Et mieux vaut se concentrer sur ce genre de femmes ambitieuses et talentueuses, plutôt que de donner son cœur à une fille qui ne cherche même pas à savoir quel est le type d'activité que vous exercez.

Concentrez-vous sur la mère de vos enfants

On y arrive, parce qu'il s'agit là des femmes avec qui nous partageons quelque chose de sacré, voire de mystique. Un enfant ! Car même si vous ne vous aimez plus, vous avez forcément partagé des moments intimes avec cette personne, et vous avez fabriqué quelque chose d'inviolable qui vous reliera jusqu'à la fin de vos jours...

Concentrez-vous sur les mères de vos enfants, je vous en supplie. Ne les épousez pas systématiquement si vous êtes opposé à la polygamie comme mon meilleur ami Pierre La Paix Ndamè, mais ne les abandonnez pas non plus ! Occupez-vous convenablement de leurs enfants qui sont également les vôtres, et démontrez à ces derniers que leur maman a encore de l'importance et de l'estime auprès de votre précieux cœur.

Cessez d'être méchants envers ces filles que vous aviez pourtant probablement aimées auparavant, pour aller privilégier des panthères et des araignées qui ne vous ont même souvent rien demandé. Cessez d'être irresponsables ! Cessez d'utiliser l'argument des sentiments inexistants pour vous débarrasser de toutes vos charges parentales, et pour les laisser ainsi souffrir. Car en réalité ce sont vos enfants que vous êtes en train de punir et de tuer à petit feu, mais c'est également la vie d'une Camerounaise que vous êtes dangereusement en train de détruire.

Ne vous concentrez plus sur les femmes malhonnêtes

Pourquoi consacrer tout votre temps et votre argent pour une fille qui ne vous le rend même pas au millième ? Hein ? Pourquoi se focaliser sur une fille qui n'en vaudra jamais la peine ? Pourquoi définir comme priorité une femme qui ne vous aime manifestement aucunement, et qui en plus réside loin là-bas à Ngaoundéré ? Pourquoi se ruiner et se fatiguer l'esprit pour une Cameruineuse qui vous méprise, qui vous snobe et qui vous rapetisse ?

Hein, vous faites même ça comment ?

Parce que c'est justement ça le propre de la gent masculine, c'est qu'elle aime souvent aimer les individus qui la maltraitent. Les hommes aiment souvent dire qu'ils préfèrent les femmes qui sont très difficiles. Les mâles aiment éprouver leur virilité et leur ténacité en s'attaquant aux " morceaux " durs à croquer, et en se définissant des défis amoureux perpétuellement insatisfaisables. Mais... est-ce que tout cela en vaut en réalité la peine ?

Parce qu'en définitive, toute cette attention et tout cet argent gaspillé que vous accordez à toutes ces sorcières, il y a pourtant des filles candides qui en ont grandement besoin autour de vous. Et ce sont souvent des femmes qui vous aiment indiscutablement mais que vous négligez aveuglément.

Concentrons-nous sur les femmes qui nous aiment !

Donc le Cameroun est rempli de jolies filles qui sont très attentionnées et qui tournoient autour de moi, mais paradoxalement je préfère plutôt celles qui vont me précipiter un arrêt cardiaque.

Au lieu de me concentrer tout simplement sur les femmes qui nous aiment...

Concentrez-vous sur les femmes qui sont proches ! Arrêtez de vous compliquer la vie en recherchant des femmes qui sont loin là-bas à Paris, à Bruxelles, à Bobo-Dioulasso ou encore à 263 km ici à Yaoundé.

Concentrez-vous sur les femmes qui vous protègent ! Je parle de votre petite amie, de votre épouse, de la mère de vos merveilleux enfants, mais je parle aussi de ces ex qui veulent vous voir évoluer et progresser dans votre vie.

Concentrez-vous sur les Camerounaises que vous aimez du fond de votre cœur, mais surtout sur celles qui vous aiment aussi en retour.

Parce que le temps que vous consacrez à des conquêtes invisibles, il peut très bien servir aux véritables bonnes femmes qui vous apprécient. L'argent que vous gaspillez sur les filles que vous avez rencontrées sur WhatsApp ou sur Badoo, il peut très bien suffire à nourrir ou à habiller l'un de vos enfants. L'énergie débordante que vous mobilisez pour séduire une nouvelle Camerounaise, ou bien un nouveau bois blanc, elle n'est même pas nécessaire pour satisfaire une dulcinée qui ne rêve que de terminer sa vie en vous accompagnant.

Alors je le répète encore une fois : concentrez-vous sur les femmes qui vous aiment !