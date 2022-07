Ile Maurice: Enfants retirés de la garde leurs parents - Le père affirme qu'il cumule deux emplois pour subvenir aux besoins de ses enfants

Mercredi, quatre enfants ont été placés dans un abri après qu'une personne a alerté les autorités pour dire qu'un couple d'une trentaine d'années, habitant Vuillemin, Quartier Militaire, négligeait ses enfants, âges entre six ans à un an et demi.

À la suite de cet appel téléphonique anonyme sur la hotline du ministère de l'Egalité des genres, la Child Development Unit a émis un Protection Order d'urgence afin de retirer les enfants de la garde de leurs parents et les placer en institution. Nous nous sommes rendus sur place où nous avons rencontré le père des enfants. Il nous a fait comprendre que lui et son épouse ont des problèmes financiers et qu'ils ont du mal à subvenir aux besoins de leurs quatre enfants.

Effectivement, nous constatons que la maison n'est pas appropriée pour six personnes dont quatre enfants et que les conditions de vie y sont insalubres. La fourniture électrique y a été coupée depuis un moment. Le père raconte que c'est en raison de leurs problèmes financiers qu'ils en sont à ce stade. "Mo enn labourer, mo travay dan karo kann. Mo fek pey mo kouran. Sa problem la inn regle."

Il explique que seuls deux des enfants sont à lui mais qu'il s'occupe des quatre comme si que c'était les siens. "Au début, mon épouse ne travaillait pas. Et puis, elle a accepté de le faire et de contribuer dans la maison en travaillant comme agent de sécurité. Je le fais aussi. Nous travaillons en rotation pou ki nou kapav get zanfan."

Quand les enfants ont été pris en charge par la CDU, les fonctionnaires ont déclaré que deux des enfants avaient des rougeurs et un autre une blessure au pied. "Ma belle-mère est venue à la maison pour emmener les enfants au dispensaire. À aucun moment, les enfants n'ont été livrés à eux-mêmes."

Il explique qu'il se battra pour la garde de ses enfants. "Les fonctionnaires m'ont dit que ce n'est pas avant un an que je pourrai obtenir la garde de mes enfants. Je suis stressé car nos enfants ont besoin de leurs parents."

Par ailleurs, les fonctionnaires de la CDU lui ont demandé de remettre sa maison en état et de faire le nécessaire pour que la maison soit décente et confortable afin que les enfants puissent regagner leur foyer. "Je leur ai demandé de m'aider et de m'encadrer afin de que notre situation puisse s'améliorer."

Ce papa lance un appel aux Mauriciens pour qu'ils l'aident à rendre sa maison habitable.