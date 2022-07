Tunisie: Bab L'Bluz au festival international de Hammamet - Musique du monde

Ces musiciens rempilent en Tunisie pour un 2e concert en une année. Bab L'Bluz s'est emparé de la scène du théâtre de plein-air de Hammamet le temps d'une soirée haute en sonorités.

La première rencontre avec le public tunisien a eu lieu en mars 2022 au Kef, dans le cadre du Sicca Jazz. En été, ces mêmes artistes n'ont pas manqué de répondre à l'appel des programmateurs de la 56e édition du FIH.

Une popularité grandissante du quatuor en Tunisie est en train de se créer, tout comme en France, ou au Maroc.

Maniant habilement une musique "Blues", "Gnawa", "Rock", "Jazz", "Hassaini" ou "Psychédélique", "Bab L'Bluz" a conquis le public présent. Yousra Mansour, leader du groupe, n'a cessé d'exprimer son enthousiasme et son bonheur d'être sur place à travers son art et sa présence magnétique sur scène.

Guitariste, et fondatrice du groupe, elle avait à ses côtés Brice Bottin, producteur et guitariste, Jérome Bartolomet et Hafidh Zouaoui. Le quatuor uni et harmonieux met en valeur le guembri, instrument riche d'une histoire africaine unique.

Entre rythmes plus lents, et d'autres plus soutenus, le groupe a fait vibrer la foule et devient générateur d'un répertoire propre à lui : ouvert sur le monde, universel et prônant des valeurs humaines. Des morceaux transcendés par une poésie féminine unique, forts de leur écriture ficelée. Des morceaux de l'album "Nayda" ont été chantés pendant tout le concert.

Oscillant entre patrimoine musical africain, entre traditions et modernisme, leur musique traverse et les cultures et le temps.

D'autres instruments comme l'"aouicha" et la flûte se sont fait entendre. Bab L'Bluz s'inscrit dans une musique alternative foisonnante émanant des deux rives de la Méditerranée et qui puise son identité du continent africain et de sa richesse musicale.