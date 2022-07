Maroc: La Caisse Marocaine des Retraites tient son Conseil d'Administration

Casablanca — La Caisse Marocaine des Retraites (CMR) a tenu, vendredi, la réunion de son Conseil d'Administration, sous la présidence de la ministre de l'Economie et des Finances, Nadia Fettah.

Dans son allocution d'ouverture, Mme Fettah a remercié les membres du Conseil et les Comités de gouvernance pour leurs efforts en vue de soutenir la position de l'institution dans le système de la protection sociale, saluant les mesures entreprises par la CMR pour réussir son passage au contrôle d'accompagnement, ce qui permettra plus de souplesse dans la gestion avec l'importance de continuer à promouvoir les conditions de bonne gouvernance, indique la Caisse dans un communiqué.

La Présidente du Conseil a souligné la mise en œuvre par la CMR de son plan stratégique 2022-2024 qui comprend des projets visant principalement l'amélioration continue de l'expérience client grâce à des procédures simplifiées et numérisées et de la rentabilité du portefeuille financier tout en renforçant la gestion des risques qui y sont associés, ajoute la même source.

En relation avec la réforme du secteur de la retraite, notamment, le régime des pensions civiles, Mme Fettah a rappelé l'engagement du gouvernement d'accélérer ce chantier pour garantir la pérennité financière des régimes et préserver les droits des affiliés et des retraités tout en renforçant le rôle central de ces régimes dans la mobilisation de l'épargne et le financement de l'économie nationale, fait savoir le communiqué.

Lors de cette réunion, le Conseil d'Administration a approuvé le nouveau contrat de programme entre l'Etat et la CMR pour la période 2022-2024, qui vise à atteindre les objectifs fixés dans le cadre des orientations stratégiques de l'institution et consolider son rôle d'acteur de confiance pour une gestion de la retraite publique, transparente, performante et agile.

Il a aussi arrêté les états de synthèse de la CMR au titre de l'exercice 2021 et a adopté l'ensemble des décisions et résolutions qui lui ont été présentées.