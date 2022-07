Congo-Kinshasa: Kinshasa - Les motocyclistes rappelés à l'ordre

Le gouverneur Gentiny Ngobila a rappelé qu'en plus du port obligatoire des casques pour les " wewa " et leurs clients, toutes les motos doivent avoir des plaques d'immatriculation et respecter les rayons de circulation. Vingt jours de sursis ont été accordés aux motocyclistes pour se conformer à ces mesures qui seront coulées en arrêtés pour plus de force.

Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka, a tenu, le 21 juillet, dans la salle polyvalente de l'Hôtel de ville, une réunion avec les associations et les responsables des motocyclistes de la capitale congolaise. L'autorité urbaine a déploré, lors de cette rencontre, le comportement des motos-taximen sur la voie publique.

Par cette interpellation, le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa a voulu mettre des choses en ordre en sensibilisant les " wewa " de la capitale à leur comportement et en les exhortant à un changement total, en vue de prévenir des accidents de circulation et autres comportements déplorés dans la mégalopole et dus au comportement de ces taximen dans la chaussée.

De nouvelles mesures pour mettre de l'ordre

A l'issue de cette réunion, le gouverneur de la ville a annoncé de nouvelles mesures qui viseront à remettre de l'ordre dans ce secteur précis de la vie des Kinois. Parmi ces mesures, il a été décidé que désormais, toutes les motos doivent avoir des plaques d'immatriculation pour bien être identifiées; les " wewa " ainsi que leurs clients doivent obligatoirement porter des casques. "Nous devons sécuriser la population et non devenir une menace ", a souligné Gentiny Ngobila. Et de demander aux vendeurs des motos de livrer désormais ces engins avec plaques d'immatriculation.

Un sursis de vingt jours

Gentiny Ngobila a accordé un délai de vingt jours aux " wewa " pour se conformer à ces deux premières mesures édictées. " A partir du 10 août 2022, un contrôle régulier se fera à Kinshasa ", a prévenu le gouverneur de la ville. Gentiny Ngobila a également délimité le rayon de circulation de ces motocyclistes pour ne pas accéder dans la commune de la Gombe. De son côté, le ministre provincial des Transports, Amous Mbokoso, a promis de transformer toutes les mesures prises au cours de cette réunion en arrêtés pour qu'elles soient officielles.