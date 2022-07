Congo-Brazzaville: District d'Oyo - La SNPC dote les hôpitaux de matériels médico-techniques

La fondation de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), dans le cadre de sa responsabilité sociétale, a renforcé les capacités de prise en charge des malades à l'hôpital général Edith-Lucie-Bongo-Ondimba et l'hôpital de référence Mama-Mouebara, en mettant à leur disposition deux ambulances, des médicaments et autres équipements.

Deux ambulances médicalisées, des mallettes chirurgicales, des matelas médicaux, des blouses pour sages-femmes et infirmiers, des médicaments, entre autres, ont constitué le don que la fondation SNPC a apporté à l'hôpital général Edith-Lucie-Bongo-Ondimba d'Oyo, dans le département de la Cuvette. Un ouf de soulagement pour l'infrastructure sanitaire qui, à en croire son directeur général, le Dr Raoul Chocolat, était confrontée aux problèmes de transfert des malades venus d'ailleurs s'arrêtant au niveau des frontières, ainsi que ceux qui devraient être transferés d'Oyo vers le Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville pour compléter l'offre de soins. " Avec ces ambulances, médicaments et les autres équipements, la fondation SNPC nous a facilité la tâche dans la prise en charge des malades que nous recevons ", a-t-il déclaré, après avoir reçu symboliquement un kit de médicaments des mains du secrétaire général de ladite fondation, Marie Joseph-Letembet, le 22 juillet, en présence des autorités locales.

A l'hôpital général Edith-Lucie-Bongo-Ondimba, la fondation SNPC ne s'est pas seulement arrêtée à la remise du don. Elle a, par ailleurs, visité le service de néphrologie où se fait l'hémodialyse (traitement des maladies du rein). L'établissement sanitaire est l'unique du pays qui en fait. Pour les intrants qui manquent parfois, le Dr Raoul Chocolat a fait part à la fondation SNPC pour en obtenir. Dans ce même hôpital, la Fondation SNPC n'est pas à son premier coup d'essai. La structure avait déjà fait des dons en médicaments et équipements. Aussi, ladite fondation avait construit deux forages : un pour alimenter le service d'hémodialyse, l'autre pour renforcer le système d'approvisionnement en eau dans l'ensemble des compartiments de l'hôpital général, a rappelé son directeur général.

Avant de faire le don à l'hôpital général, la fondation SNPC est passée par l'hôpital de référence Mama-Mouebara. Des médicaments, des intrants et autres équipements ont été mis à disposition pour permettre à cette structure sanitaire, d'une capacité d'accueil de plus de soixante lits, d'améliorer l'offre de soins et de services de santé. Ces médicaments concernent l'ensemble des tiroirs pharmaceutiques des différents services de ces hôpitaux.

" Nous saluons l'élan de cœur de la fondation SNPC qui compatit à la douleur des malades en faisant ce don, suite à la demande que nous avons formulée ", a indiqué le directeur de l'hôpital, Désiré Mviri, en promettant de faire bon usage de ce don au profit des malades.

" Notre responsabilité sociétale nous oblige de contribuer à l'amélioration du système de santé du pays, en aidant les hôpitaux à améliorer l'offre de soins en qualité et en quantité ", a déclaré, pour sa part, le secrétaire général de la fondation SNPC, Marie Joseph-Letembet, après la remise des équipements médico-techniques dans les deux hôpitaux, au nom du directeur général de la société pétrolière nationale, Raoul Ominga.

Selon Marie Joseph-Letembet, la fondation SNPC va prendre le temps d'étudier le problème de manque d'intrants constaté de temps en temps au service de néphrologie pour l'hémodialyse de l'hôpital général Edith-Lucie-Bongo-Ondimba. En attendant, ladite fondation poursuit sa mission sociétale, non seulement dans le secteur de la santé, mais aussi de l'éducation, de la prise en charge des personnes vulnérables : orphelins, veuves, personnes de troisième âge et bien d'autres domaines.