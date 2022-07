Congo-Brazzaville: Développement - Les radios rurales dotées de nouveaux équipements de travail

Le Projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale (Pdac) a fait un don d'outils aux radios rurales de Brazzaville, Loutété, Owando, Itoumbi et Enyellé.

L'objectif de ce don est de permettre le bon fonctionnement des radios rurales afin qu'elles jouent pleinement leur rôle dans la vulgarisation des techniques agricoles au profit des acteurs agropastoraux et halieutiques du monde rural et périurbain. Les matériels de travail ont été symboliquement remis, le 22 juillet à Brazzaville, au directeur général de la Radio rurale, Roger Polte Yirama, par le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Pascal Robin Angonka.

S'élevant à hauteur de 99 405 488 FCFA, le don offert est constitué de six mélangeurs audio ; une paire d'enceintes acoustiques ; quatorze casques d'écoute ; six enregistreurs audio de studio ; six lecteurs CD ; seize enregistreurs audio portables de reportage ; six amplificateurs distributeurs de casque ; vingt micros mains ; quarante bonnettes anti-vent pour microphone ; six pieds de tables légers de reportage pour microphone ; six pinces pour microphone ; dix lampes d'éclairage studio, etc.

Ce don qui s'inscrit dans la composante 3, renforcement des capacités des institutions publiques et privées qui appuient le développement de l'agriculture commerciale, intervient après un état des lieux réalisé en 2029 et 2022 par le Pdac en vue d'identifier les problèmes techniques auxquelles ces radios étaient confrontés. En effet, les équipements offerts aux bénéficiaires ont été fournis par la société Broadcast Solutions, sélectionnée pour la réalisation de la tâche.

" L'appui que le Pdac vient de faire aux radios rurales est très important, car cela donnera de la capacité à ces radios de mieux faire circuler l'info sur les politiques agricoles et les activités opérationnelles agricoles... La communication agricole est l'un des éléments fondamentaux pour le développement de l'agriculture au Congo et nous ne pouvons pas avoir une agriculture active et des acteurs agropastoraux et halieutiques actifs s'il n'y a pas une bonne communication sur l'agriculture. Aujourd'hui le gouvernement a placé l'agriculture comme priorité, donc il faut renforcer la communication en matière agricole ", a déclaré le coordonnateur du Pdac, Isidore Ondoki.

Satisfait du don, le directeur général de la Radio rurale de Brazzaville, Roger Polte Yirama, a fait savoir que ses outils permettront de redynamiser les performances du plateau technique des radios rurales congolaises et des autres chaînes de l'intérieur. Il s'agit de la radio rurale communautaire de Loutété dans la Bouenza, d'Owando, de la Lekoumou, d'Etoumbi dans la cuvette-ouest et enfin celle d'Enyellé dans le département de la Likouala. " Nous remercions très infiniment le gouvernement congolais, la Banque mondiale et le Pdac en particulier et rassurons que non seulement nous en ferons bon usage mais aussi que nous améliorerons en qualité nos émissions d'animation, de production et d'actualité. Ceci bien sûr pour une meilleure sensibilisation de la population rurale dans le cadre de leurs activités agropastorales et halieutiques ", a indiqué Roger Polte Yirama.

Présidant la cérémonie, Pascal Robin Angonka s'est réjoui de ce don qui, selon lui, permettra à ces différentes radios rurales d'exprimer leur talent de journalistes présentateurs, animateurs ou de techniciens. S'adressant aux bénéficiaires, il les a conviés à redoubler d'amour au travail et à plus d'abnégation. " La crédibilité des radios rurales dépendra de la qualité des services rendus par vous les journalistes et le gouvernement compte sur vous pour booster l'entrepreneuriat agricole ", a-t-il relevé.

Cofinancé par le Congo et la Banque mondiale, le Pdac a pour objectif d'améliorer la productivité des agriculteurs et l'accès aux marchés des groupes de producteurs, des petites et moyennes entreprises agro-industrielles.