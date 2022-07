Congo-Brazzaville: Coopération - La Belgique salue l'excellence des relations avec le Congo

Le chargé d'Affaires en pied de l'ambassade du Royaume de Belgique en République du Congo, Jean-Paul Charlier, a salué le 22 juillet, à l'occasion de la célébration de la 192e fête nationale de son pays, l'excellence des relations entre son pays et le Congo.

" L'année qui vient de s'écouler était un grand cru. Nos relations financières se sont transformées de manière remarquablement positive ", a-t-il indiqué, saluant par ailleurs les réformes courageuses et efficaces menées par le Congo pour le rétablissement des équilibres macroéconomiques.

Le diplomate belge a indiqué que les exportations de son pays vers le Congo-Brazzaville ont pratiquement doublé en un an pour atteindre plus de 80 milliards de francs CFA l'année dernière. Selon lui, les statistiques congolaises du commerce extérieur placent la Belgique en 3e position des fournisseurs du Congo, après la Chine et la France, et même son premier client européen en ce qui concerne le bois.

Passant en revue les relations entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo(RDC), son ancienne colonie, Jean-Paul Charlier a dénoncé, au nom de son gouvernement, la colonisation en tant que système de gouvernance et d'idéologie, tant au Congo qu'au Burundi et au Rwanda, trois pays que la Belgique avait occupés. Ce régime, a-t-il fait savoir, était celui d'une relation inégale, en soi injustifiable, marqué par le paternalisme, les discriminations et le racisme ayant donné lieu à des exactions et des humiliations.

" Il nous faudra l'admettre sans ambages ni détour si nous voulons vivre une relation sincère et vraie avec les pays que nous avons occupés ", a-t-il déclaré saluant, en passant, la restitution du masque Kakungu marquant le début d'un processus plus large de restitution d'objets culturels.

Aussi, a-t-il indiqué, la remise de la relique de Patrice Emery Lumumba a été une occasion, pour son pays et la RDC, de tourner une page de leur histoire et d'entamer un nouveau chapitre dans les relations belgo-congolaises. Il a jugé anormal que la dépouille de l'un des Pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée six décennies durant par les Belges.

S'agissant de la guerre russo-ukrainienne, le chargé d'affaires en pied du Royaume de Belgique a dénoncé avec force " l'invasion " de l'Ukraine qu'il considère comme une barbarie sous silence au regard de ses effets.

" L'objectif de la Russie est d'annexer des territoires par la force et de russifier par force les populations qui sont restées dans les champs de ruine ". Car, relève-t-il, la Russie n'était pas et n'est pas menacée par l'Ukraine ni par l'Otan.

Toutefois, Jean-Paul Charlier a exprimé son satisfecit sur la position de l'Union africaine qui, dans ce contexte, maintient bien le principe fondamental de l'intangibilité des frontières, principe vital pour toute coexistence civilisée. " L'Union africaine sert ainsi de modèle au moment où la "barbarie" d'une guerre de conquête refait surface ", a-t-il déclaré lors de cette cérémonie à laquelle la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Irène Marie Cécile Mboukou- Kimbatsa, a représenté le gouvernement congolais.