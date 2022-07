Afrique Centrale: Enjeux régionaux - La CEEAC tient sa 21e session ordinaire à Kinshasa

La capitale de la République démocratique du Congo s'apprête à accueillir, ce 25 juillet, la 21e session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC).

Plusieurs chefs d'Etats et de gouvernements membres de cette structure régionale sont attendus à Kinshasa pour participer à ces assises qui se tiennent dans un contexte marqué par plusieurs menaces à la paix, la sécurité et la stabilité de la région. L'on citera, entre autres, La flambée des prix des produits de première nécessité dans les Etats membres à la suite des mauvaises campagnes agricoles, conséquence du dérèglement climatique, de la crise sociale, économique et financière lié à la pandémie de la covid-19 et, plus récemment, aux difficultés d'importation liées à la crise russo-ukrainienne. Outre la montée de la tension entre Kigali et Kinshasa, il y a aussi la persistance des périls sécuritaires dans la région du lac Tchad et l'impact de l'activisme des groupes terroristes dans la bande sahélo-saharienne ; sans oublier la persistance de la crise humanitaire due aux déplacements des populations dans plusieurs Etats membres.

L'objectif visé, à en croire le communiqué de l'organisation, est de s'assurer du fonctionnement régulier dans institutions de la communauté à travers le contrôle et le suivi de la mise en œuvre des politiques ainsi que les décisions approuvées par les instances communautaires. De manière plus spécifique, la session ordinaire de Kinshasa a entre autres objectifs d'apprécier l'état de mise en œuvre du Plan d'action prioritaire (PAP) de la CEEAC, au premier semestre 2022 ; d'examiner et approuver les recommandations des ministres sur les mécanismes d'arrimage des textes de la Fomac et de la structure de l'EMR au Traité et autres textes légaux révisés de la CEEAC.

Les résultats attendus de cette réunion de Kinshasa sont diversifiés et devraient se greffer sur ceux déjà connus tels que les résultats obtenus au premier semestre 2022 dans la mise en œuvre du PAP de la CEEAC. A cela s'ajoutent les orientations de la vingtième session ordinaire de la CEEAC sur la tenue d'un sommet extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEEAC sur le développement des infrastructures en Afrique centrale.

La conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEEAC est l'organe suprême de prise de décision et de définition des politiques de la Communauté conformément à l'article 12 du Traité révisé de la CEEAC. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 dudit article, la Conférence est chargée, entre autres, d'assurer la direction et le contrôle général de la Communauté et de prendre toutes mesures nécessaires en vue du développement de celle-ci et de la réalisation de ses objectifs.

Enfin, rappelons que la présente session ordinaire de Kinshasa se tient sept mois après la tenue de la 20e session ordinaire tenue le 19 janvier à Kintélé en République du Congo, laquelle session a marqué le passage de témoin entre deux présidences en exercice assumées par le Congo-Brazzaville et la RDC dans les délais prescrits par le Traité révisé de la CEEAC.