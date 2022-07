Sénégal: La pluie annoncée à l'ouest, au centre et au sud (ANACIM)

Dakar — Des pluies "faibles et modérées parfois accompagnées d'orages" sont à prévoir à partir de cet après-midi sur la moitié ouest du territoire sénégalais, la soirée devant laisser place à des systèmes pluvio-orageux à l'est du pays, lesquels vont se diriger dimanche vers le centre et le sud, annoncent les météorologues.

"Au cours de cet après-midi allant à la nuit, des pluies faibles à modérées parfois accompagnées d'orages seront notées sur la moitié ouest du pays devenant plus intenses dans les régions de Dakar, Thiès, Fatick, Kaolack et la zone casamançaise", peut-on lire dans un bulletin de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

Dans la soirée, "des systèmes pluvio-orageux aborderont le pays par l'est et y occasionneront de la pluie", ajoute ce bulletin valable pour les prochaines 24 heures, à partir de samedi midi.

"Demain, ces systèmes se dirigeront progressivement vers les localités centre et sud. En raison de la forte couverture nuageuse, la chaleur sera beaucoup moins soutenue sur une bonne partie du territoire avec des pics de températures journalières qui seront compris entre 30 et 36°C", indique l'ANACIM.

Elle annonce que les visibilités "seront généralement bonnes sur le territoire national", ajoutant que les vents "souffleront avec une intensité modérée et de secteur sud à sud-ouest sur le pays".