Sénégal: Ndoye Bane, trajectoire inspirante d'un self-made-man

Pire (Tivaouane) — Le maire de Pire, Mamadou Ndoye Bane, soutien actif de la coalition de la majorité Benno Bokk Yaakaar (BBY) pour les législatives du 31 juillet prochain, a de quoi inspirer plus d'un jeune par son parcours des plus atypiques.

De l'armée à la mairie de Pire, commune de la région de Thiès, il a bourlingué partout avant de trouver sa voie dans l'animation radio, devenant un homme de média respecté et influent par ses réseaux et la grande audience qu'il tire de certaines des émissions qu'il anime à la radio.

Si la radio lui a ouvert des portes, le destin a longtemps testé son endurance et sa détermination à réussir en l'orientant d'abord vers des secteurs offrant beaucoup moins de perspectives, tels que le gardiennage.

Mamadou Ndoye Bane s'engage dans l'armée en septembre 1995, après une scolarité précocement interrompue en classe de troisième (niveau secondaire).

Il intègre la grande muette et découvre dans ses rangs la verte Casamance et des localités comme Effok ou Mandina Mancagne, dans cette région méridionale alors durement marquée par une crise sécuritaire liée à une rébellion déclenchée au début des années 1980.

Trois ans de bons et loyaux services plus tard sous les drapeaux, il retourne à la vie civile et intègre les rangs de sociétés de gardiennage, pour un salaire mensuel de 49.000 FCFA, très insuffisant pour subvenir aux besoins élementaires.

Mais l'ancien soldat ne manque pas d'ingéniosité. Surtout, il use à merveille de stratégies de survie apprises au sein de l'armée pour arrondir ses fins de mois.

Il vend de l'oseille (bissap) et multiplie les entreprises individuelles, convaincu que son abnégation et sa détermination vont finir par payer. Un jour ou l'autre.

Son passé de veilleur de nuit l'amène à côtoyer tous les profils imaginables, jusqu'aux gens des milieux interlopes qui vont plus tard devenir la clé de sa réussite dans l'animation radio.

En attendant, avec un énorme culot, il postule et obtient un contrat à la radio privée "Envi FM" comme technicien et animateur, début d'une heureuse expérience qui lui permettra de s'initier aux métiers de la radio et au reportage - encore de l'audace - pour explorer le monde de la nuit et des lieux réputés dangereux.

Le succès lui tend les bras et lui ouvre les portes de la station "Océan Fm". Ndoye Bane avait déjà fait la preuve de son talent ailleurs. Il va cartonner davantage au point d'éclipser de grands ténors de la bande FM, qui bénéficiaient jusque-là d'une très grande reconnaissance dans le milieu.

Avec un style très personnel, le créateur du concept "Safli-Mafli" fait la part belle aux sujets se rapportant à la grande banlieue dakaroise et aux villages de l'intérieur du pays, qui n'avaient jusque-là que très peu de place dans les médias. Ce qui contribue à le rapprocher davantage des populations qui se retrouvent de plus en plus dans ses tranches d'animation.

L'ancien soldat converti en animateur, désormais convoité de partout, se fait recruter par la radio Walfadjri avant d'atterrir au sein du Groupe Futurs médias (GFM), une entreprise parmi celles qui comptent dans le petit monde sénégalais des médias.

Ce succès l'incite à multiplier les initiatives médiatiques et les nouvelles trouvailles, histoire de se démarquer toujours dans l'originalité, dans un monde devenu très concurrentiel par la course à l'audience et à l'audimat.

Un public plus grand et plus diversifié vient à lui, avec l'idée de transposer ce succès médiatique sur le terrain politique.

Très attaché à son Pire natal, il s'investit dans le social et fait fructifier ses relations politiques et économiques, crée son propre mouvement politique et se tient prêt.

Celui qui se présente comme l'ami des jeunes, des femmes et des personnes âgées de sa ville natale, fait finalement le grand saut en déposant sa candidature pour briguer la mairie de Pire.

Il déboulonne Serigne Mboup, un proche du président Macky Sall, et devient contre toute attente le nouveau maire de Pire à l'issue des locales de janvier dernier, avec à la clé avec un score jugé plus qu'honorable.

Pour les législatives du 31 juillet prochain, l'ancien militaire appelle à voter pour la coalition de la majorité Benno Bokk Yaakaar (BBY) et fait tout pour le triomphe de la coalition de la majorité.

Aux côtés de son prédécesseur à la mairie de Pire, Serigne Mboup, Ndoye Bane ratisse large pour la majorité, le président Macky Sall lui ayant promis "un soutien total" pour le développement de Pire.

"Je ne lésine pas sur mes maigres moyens pour donner une majorité confortable au chef de l'État. Son engagement est total pour m'aider à développer la commune que je dirige depuis janvier dernier", dit l'un des plus jeunes maires dans l'histoire de la commune Pire.

Peu fier de son parcours, l'animateur devenu politicien invite les jeunes à s'armer de courage, à faire preuve d'engagement et de volonté dans la vie, sa conviction étant faite de ne jamais renoncer au combat et de toujours s'armer de courage pour réussir.