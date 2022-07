Sénégal: Conférence sur l'architecture - Le cours magistral d'Odile Decq

A l'occasion de la cérémonie de remise de diplômes à ses étudiants, le Collège Universitaire d'Architecture de Dakar (CUAD) a organisé jeudi 21 juillet, une conférence publique avec Mme Odile Decq, marraine de la promotion éponyme. Architecte française de renom, jouissant d'une notoriété internationale, elle a délivré à cette occasion, sur fond de projection de quelques-unes de ses réalisations, un cours magistral exprimant sa vision de l'architecture.

Ses multiples réalisations architecturales telles que le musée d'Art contemporain de Rome, le siège de GL Events à Lyon, le FRAC Bretagne à Rennes qui défilaient sur l'écran, plongent dans un univers qui tend vers le design et l'art contemporain. Les contrastes qui font la part belle au noir et à la lumière par transparence du verre, le tout associé souvent à des formes plus enveloppantes, au rouge éclatant. Odile Decq, une des architectes les plus en vue de l'hexagone, conçoit l'architecture comme une discipline ouverte aux autres disciplines et qui doit être renouvelée pour vivre avec son temps. Animant, jeudi 21 juillet, une conférence publique dans le cadre de la cérémonie de remise des diplômes du Collège Universitaire d'Architecture de Dakar (CUAD) dont elle est la marraine, Odile Decq est revenue sur l'importance de l'architecture.

En même temps qu'elle " nous offre des bâtiments et des villes utiles et agréables ", elle a aussi " des incidences réelles sur notre bien-être individuel et collectif ". Aussi, a-t-elle averti, " il est important de penser l'architecture, par l'architecture, avec l'architecture ". A ses yeux, elle est quelque chose de fondamental dans le monde et elle l'est encore plus aujourd'hui. Elle est en effet une discipline qui est totalement singulière puisque les individus qui la pratiquent " ont cette capacité d'être confrontés à des problèmes complexes ". Ils sont par conséquent obligés pour les traiter, les analyser au départ, de " convoquer une multitude de disciplines telles que la sociologie, la géographie, la sociologie, le droit, etc.

S'en suivra une synthèse censée déboucher sur une " proposition qui doit fonctionner sur le temps long, à toutes les échelles, du plus grand au plus petit ", a expliqué l'architecte française. La fondatrice de l'école d'architecture " Confluence Institute for Innovation and Creative Strategies in Architecture " installée à Paris met par conséquent l'accent sur la nécessité de " renouveler, faire bouger les lignes, prendre en compte l'évolution générationnelle des étudiants en architecture du XXIème siècle " ". Elle assimile ainsi le projet d'architecture à une ligne d'horizon. Elle y découvre une certaine similitude parce qu'à ses yeux, " le projet d'architecture, c'est une aventure pour laquelle on se fixe le cap et qui, au fur à mesure des transformations, nous permet d'aller directement vers le cap ". Mais ce n'est point pour s'en arrêter là. Bien au contraire. En effet, prévient Odile Decq, " une fois qu'on l'a atteint, on a qu'une seule nécessité, c'est d'aller plus loin pour le prochain projet, pour la prochaine histoire ". Une ligne d'horizon donc.

Dakar, une ville à repenser

La lauréate du titre de " Fellow honoraire du Royal Architecture Institute of Canada " en 2018 n'a pas manqué de donner son point de vue sur la conception architecturale de la ville de Dakar. " Ça fait partie des villes qui donnent l'impression d'avoir un grand chaos et en même temps il y a quelque part une structure mais il y a une chose que je trouve un peu désolant à Dakar, c'est la Corniche parce qu'elle est magnifique. Je pense que c'est un grand atout pour Dakar et qu'aujourd'hui, il y a une partie qui a été transformée, aménagée pour tout le monde avec des équipements sportifs et tout ça mais pas suffisamment ". Et en même temps, a-t-elle souligné, " j'ai l'impression qu'il y a des gens qui construisent".

Poursuivant son propos, elle ajoute : " L'urbanisme ne fait pas partie des premières préoccupations de la ville apparemment ici alors qu'elle aurait sérieusement besoin d'une réfection urbanistique par rapport à la structure qu'elle a déjà. Je pense que c'est une ville dont on doit pouvoir partir à la découverte parce qu'il y a tellement de choses ". Sur ce sujet, l'architecte invité, Nicolas Sawalo Cissé a embouché la même trompette. Prenant la parole, il a posé la question de savoir " où se trouve l'installation de Dakar " à l'image des autres pays. " Elle aurait pu être cet océan atlantique avec une beauté magistrale. Cette ville aux 12 baies. Elle aurait pu mais elle a été complètement oubliée ", a-t-il indiqué. Et Nicolas Cissé de poursuivre de nous rendre à une évidence peu reluisante. " Résultats : nous sommes tous des demeurés".

Et de s'interroger : " Qu'est-ce qu'il reste de nous ? " La réponse se veut sans appel : " Une ville sans créativité. Une ville qui ne nous rassemble pas ". Et Nicolas Cissé de réitérer ses convictions : " Je le dis toujours, la ville soit elle vous épanouit, soit elle vous tue ". Et voilà que, assure-t-il, " Dakar peu à peu est en train de nous tuer ". Aussi, le modérateur, l'écrivain-philosophe El hadj Kassé a-t-il appelé à renverser la tendance et à réconcilier la ville-capitale avec la beauté qui la travaille à travers sa corniche notamment. Hier, vendredi lors de la remise des diplômes, s'adressant spécifiquement aux récipiendaires, Odile Decq, marraine de la promotion, a rappelé que l'architecture est exigence d'humilité, de passion et de détermination, lesquels rendent le rêve possible. Et donc la créativité.