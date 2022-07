Ile Maurice: Hippisme - Bis repetita pour Crank It Up

Grandissime favori de l'épreuve phare de ce samedi 23 juillet, l'élève de l'écurie Narang n'a pas raté le coche en s'imposant au terme d'une courageuse fin de course face à Stream Ahead qui a tout tenté sous la selle du jockey De Oliveira. Qu'on se le dise, le fils de Marchfield a fait preuve d'une belle combativité pour signer la passe de deux chez nous.

Au départ, c'est Black Cat Back qui s'est montré le plus rapide pour diriger les opérations devant Stream Ahead. Crank It Up était, lui, bien placé dans le sillage de ces deux leaders. Au passage de la route, alors qu'on pensait que Black Cat Back allait commencer à raccourcir ses foulées, il devait en remettre une couche en tentant de distancer ses adversaires. Stream Ahead allait également très bien alors que Crank It Up était, lui, vivement sollicité par Jameer Allyhosain, le coursier ayant lâché son mors. Black Cat Back fit de la résistance et semblait pouvoir se diriger vers la victoire à mi-ligne droite. S'amena alors Stream Ahead qui semblait à son tour pouvoir mettre son nez devant. Mais c'était mal connaître Crank It Cup qui, dans un ultime effort, parvint à prendre la mesure de Stream Ahead. Black Cat Back prit une honorable troisième place. Outre cette victoire dans la course principale, l'établissement Narang et le jockey Allyhosain ont aussi brillé avec Culture Trip dans la cinquième épreuve de la journée.

Quadruplé pour Merven et Andrews

La 10e journée a été sans conteste celle de l'écurie Merven et son jockey Anthony Andrews. Ce duo a remporté pas moins de quatre courses ce samedi après-midi. La belle moisson a débuté avec la réussite du favori Betathantherest dans la deuxième course. Il a placé une bonne accélération pour s'imposer devant Partner In Crime qui n'a pas mal fait pour ses débuts. Imperial Rage, autre pensionnaire de cet établissement, devait, lui, se signaler dans l'épreuve suivante longue de 1850m. Il a évolué en bonne position avant de faire parler son endurance. Il a gagné sans trop de peine. Secret Circle a aussi contribué à la belle journée de l'écurie Merven et du jockey Andrews dans la quatrième course. Aligné dans un champ composé de plusieurs chevaux d'âge, il s'est montré au-dessus du lot. Trip To The Sky a porté à quatre le nombre de vainqueurs de l'écurie Merven lors de cette réunion en s'offrant le scalp de Spry dans la septième course. Il a très bien terminé sa course.

Le jockey sud-africain espérait intégrer le Hall of Fame - le cercle fermé des jockeys ayant remporté cinq courses lors d'une seule journée - avec Viking Trail dans la course de clôture mais cette tentative s'est avérée infructueuse. Le succès s'est rangé dans le camp de l'écurie Mahadia et du jockey De Souza dans cette course avec la réussite de Nikhil's Inn qui n'a jamais été rejoint. Grâce à ce fabuleux coup de quatre, l'écurie Merven a porté son total de victoires à douze.

Talisman a ouvert son compteur chez en s'imposant dans la première course au programme. Il a pris la mesure de l'animateur de l'épreuve Travelin Man.