Ile Maurice: Soixante-deux animaux stérilisés en un jour par "Well Being of Strays"

Soixante-deux. C'est le nombre de chats et de chiens qui ont été stérilisés le vendredi 15 juillet à Moka par l'organisation non-gouvernementale Wellbeing of Strays (WOS), en collaboration avec Pink Poney Charity Trust.

Selon la fondatrice de WOS, Manishi Doolub Gaungoo, c'est à la suite d'une requête qu'ils sont allés à Moka. "Pink Poney Charity Trust nous a contactés pour nous faire savoir qu'il y avait beaucoup d'animaux errants dans ce quartier. Nous avons donc organisé cette campagne de stérilisation afin d'éviter que les animaux continuent à se reproduire et à souffrir."

Pour rendre possible cette campagne de stérilisation, Manishi Doolub Gaungoo confie que son organisation a bénéficié du parrainage de PAWS CARE UK et de la compagnie PWC LTD. Les stérilisations ont été faites par le Dr. Keyur, vétérinaire de All Life Matters."Ce n'est pas une chose facile de faire stériliser autant d'animaux. Cela a un coût et aussi toute une préparation et il y a toute une équipe derrière. D'ailleurs, je tiens à remercier Bhavish Sohatee, un jeune vidéographe qui a accepté de faire des vidéos publicitaires pour nous bénévolement."

Pour la fondatrice de WOS, cette journée du 15 juillet est la preuve que lorsque plusieurs personnes mettent la main à la pâte, elles peuvent accomplir de grandes choses même si ce n'est pas toujours facile. "Travailler avec les animaux est une des vocations les plus dures. Mais l'amour que l'on a pour eux est plus grand. Je me consacre corps et âme à ma tâche à WOS."

Quatre autres campagnes de stérilisation sont en préparation. Deux à Curepipe et deux à Mahébourg. "Nous ne connaissons pas encore les dates mais nous tiendrons le public au courant très prochainement."