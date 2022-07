Ile Maurice: Beemanique Stone Crusher Ltd - Les opérations ont repris normalement

Un jour de deuil a été décrétée par la compagnie Beemanique Stone Crusher Ltd, le lundi 17 juillet, en hommage au travailleur bangladais Jakir Hossain, décédé dans des conditions tragiques .

Une semaine après la mort de cet employé, soit hier, nous sommes retournés sur le site à Nouvelle-France afin d'y faire un constat. Dès 10 heures et avec le mauvais temps, il y avait du brouillard. La route que nous devions emprunter pour nous rendre sur le chantier était quasi impraticable. Malgré cela, des camions continuaient à prendre livraison des matériaux de construction.

À l'intérieur, les opérations se poursuivaient. Des travailleurs vaquaient à leur tâche. Nous n'avons pu aller au-delà des bureaux car l'accès du concasseur de pierres est interdit aux particuliers. L'entrée est d'ailleurs contrôlée par un vigile, qui nous a dirigés vers l'administration. "Pa al anba, ena boukou kamion ki ale vini", nous a-t-il prévenus.

Au comptoir où se trouvaient deux employés, nous avons demandé à voir le directeur. C'est un autre responsable qui est venu à notre rencontre. "Le directeur est un peu stressé par la tournure des évènements. Notre agence de communication vous contactera."

Effectivement, l'agence Odysseus nous a fait parvenir un communiqué dans lequel on peut lire que la compagnie Beemanique Stone Crusher Ltd. est une société qui emploie plus de 90 employés dont des Bangladais et "qu'ils forment partie de notre famille." Il y est affirmé que les horaires de travail et les heures supplémentaires effectués régulièrement par les employés sont conformes à la législation. "Tous nos employés, y compris les Bangladais qui font partie de la famille Beemanique, sont couverts par une assurance. Par rapport à l'heure de l'accident, l'enquête la déterminera."

Le concasseur de pierres affirme que "Nos valeurs et l'éthique de notre entreprise sont en conformité avec les lois en vigueur et aucun de nos employés n'est exploité. Nous rejetons fortement toute allégation visant à faire croire que nous exploitons nos employés alors que nous considérons tout le monde comme faisant partie d'une famille. Et Hossain Jakir, qui était employé chez nous depuis quatre ans en tant qu'Operator, n'y faisait pas exception. La sécurité et le bien-être de nos employés ont toujours été au cœur de nos valeurs."

Le communiqué indique aussi que "tous les employés de Beemanique sont attristés par ce malheur. Et par rapport à l'accident, nous collaborons avec les autorités concernées et avons initié une enquête interne pour en déterminer les causes exactes". Pour conclure, il y est également souligné que les proches du Bangladais seront dédommagés.