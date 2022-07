Ile Maurice: Gorges de Rivière-Noire - Cette reconnaissance internationale qui lui échappe

Flagrant paradoxe. Défenseurs de l'environnement et du patrimoine sont d'accord. Le parc national des Gorges de la Rivière-Noire a une longue liste d'atouts naturels, culturels et historiques.

La région - 8 500 hectares s'étendant des Gorges de Rivière-Noire jusqu'à Bel Ombre - fait aussi partie des Réserves biosphères reconnues par l'Unesco. Mais malgré tous ces avantages, le parc national des Gorges de la Rivière-Noire reste coincé sur la liste provisoire du World Heritage Centre. Une liste de propositions soumises par chaque État indiquant ce qu'il souhaite faire inscrire sur la liste du patrimoine mondial, à l'avenir.

C'est ce qui ressort de la récente réponse fournie par le ministre des Arts et du patrimoine culturel, coupe en réponse à une question parlementaire de la députée de l'opposition Joanna Bérenger. Elle lui a demandé une liste à jour des biens culturels et naturels soumis par Maurice à l'Unesco. Ce qu'il faut retenir, c'est que le parc national des Gorges de la Rivière-Noires est sur la liste provisoire de l'Unesco depuis le 17 mai 2006.

Avinash Teeluck a affirmé :"À la suite de la décision prise en février 2012, par le gouvernement d'alors, de ne pas aller de l'avant avec l'inscription sur la liste du patrimoine mondial, le Nomination Dossier n'a pas été préparé. And the matter was set aside." Avant d'indiquer qu'à ce jour, le parc national des Gorges de la Rivière-Noire figure toujours sur la liste provisoire de l'Unesco.

À l'époque où ce parc national est proposé pour l'inscription sur la liste du patrimoine mondial, Philippe la Hausse de Lalouvière était président du National Heritage Trust Fund (corps paraétatique qui, en 2004, deviendra le National Heritage Fund). "Le parc national des Gorges de la Rivière-Noire a tout ce qu'il faut pour devenir un patrimoine mondial. Il faut qu'il reste sur la liste provisoire. C'est aux autorités responsables de la gestion du parc de répondre." Il se souvient avoir discuté avec des techniciens "au début des années 2000. Ce n'était pas cela la raison avancée pour ne pas aller de l'avant avec le dossier de demande d'inscription (NdlR : le Nomination dossier). Aujourd'hui j'aimerais savoir pourquoi les autorités ne vont pas de l'avant avec l'inscription du parc national des Gorges de la RivièreNoire sur la liste du patrimoine mondial".

Selon Philippe La Hausse de Lalouvière : "À l'époque, la problématique était la gestion du parc. Il fallait d'abord structurer cela avant de monter le dossier de demande d'inscription. C'est dommage que l'on n'ait pas avancé avec cela depuis tout ce temps." Il cite l'exemple de l'île sœur qui, en 2010, a fait inscrire les Pitons, cirques et remparts de l'île de La Réunion sur la liste du patrimoine mondial. "C'est 40 % de la superficie de l'île soeur. Plusieurs des raisons qui justifient pourquoi La Réunion a pu faire inscrire ces massifs volcaniques s'appliquent aussi à Maurice."

Pour sa part, Vikash Tatayah, conservation director à la Mauritius Wildlife Foundation, est intarissable sur les atouts du parc national des Gorges de la Rivière-Noire. Il y a "plus de 150 espèces de plantes. Dans certains cas, c'est le seul endroit où on trouve ces plantes. Ou alors, c'est dans le parc qu'on en trouve le plus". Parmi ces plantes, les tambalacoques et les badula ovalifolia. "La flore de Maurice c'est environ 700 espèces de plantes à fleurs, un tiers est présent dans le parc." On y trouve aussi des oiseaux endémiques, comme la plus grosse population de pigeons des mares, des grosses cateaux vertes, des merles cuisiniers. Et des crécerelles, "aujourd'hui oiseau national". Sans oublier les populations de reptiles.

Il souligne que ce parc national abrite aussi des vestiges du marronnage. "Si le parc devient patrimoine mondial, cela nous forcera à travailler encore plus dur pour préserver le site, vu les engagements scientifiques et environnementaux qui y sont attachés. On a beaucoup fait pour sauver des espèces, mais ce travail n'est pas assez mis en avant." Qu'une partie du site soit déjà reconnu comme réserve biosphère, "soutient la demande de faire reconnaître le parc comme patrimoine mondial". Avant de noter que les demandes d'inscription de chaque pays est aussi une "question de timing".

Depuis 2006, Maurice a fait passer une série de dossiers avant le parc national des Gorges de Rivière-Noire. L'Aapravasi Ghat est devenu patrimoine mondial en juillet 2006, Le paysage culturel du Morne en 2008. Dans la catégorie patrimoine immatériel, le sega typik a été inscrit en 2014, le bhojpuri geet gawai en 2016, le sega tambour de Rodrigues en 2017 et le sega tambour Chagos en 2019.

Du côté des National Parks and Conservation Services, on n'avance aucune piste pour expliquer pourquoi le dossier n'a pas avancé, ni si un dossier de demande d'inscription sera éventuellement soumis à l'Unesco. En disant seulement qu'il s'agit là d'une "policy decision".