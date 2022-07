Algérie: Plusieurs festivals dans différentes villes à partir de samedi

Alger — Plusieurs festivals mettant en valeur le théâtre, la musique, la danse, le patrimoine et arts traditionnels sont programmés à partir de samedi à travers cinq wilayas, a indiqué le ministère de la Culture et des Arts.

A Djelfa, les mélomanes auront rendez-vous à partir de samedi jusqu'au 25 juillet avec le Festival culturel local de musique, chant et danse, un des évènements les plus attendus dans cette région qui s'apprête à mettre en valeur son patrimoine ancestral et ses expressions traditionnelles.

A l'est, la wilaya de Batna accueille, du 27 et 31 juillet, le 42e Festival international de Timgad, un rendez-vous annuel pour les mélomanes , attirés par les stars de la chanson algérienne et internationale.

Toujours dans le registre musical, la wilaya de Tissemsilt donne rendez-vous aux passionnés du chant et poésie populaires, mis en valeur à la faveur du Festival local de la chanson bédouine et la poésie populaire, un rendez-vous animé par des troupes de musique bédouine et poètes venus de toute l'Algérie.

Les amateurs du 4e art, quant à eux, auront rendez-vous à Guelma qui abrite du 24 au 29 juillet le Festival local du théâtre professionnel, une manifestation annuelle qui met en lice des troupes issues des wilayas de l'Est, du Sud-est et du Centre pour arracher une qualification au Festival national de théâtre professionnel (FNTP) d'Alger.

A Alger, le Centre des arts du palais des Rais- (Bastion 23), accueille du 30 juillet au 2 août le Festival culturel national du costume traditionnel algérien, un évènement qui a pour objectif de valoriser la richesse et la diversité du patrimoine vestimentaire et préserver les métiers liés à l'habillement traditionnel.