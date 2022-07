Afrique du Nord: [CAN 2022] Fatima Tagnaout - La perle de l'équipe féminine du Maroc

Véritable bout-en-train sur et en dehors du terrain, la joueuse de l'AS FAR, Fatima Tagnaout est l'une des révélations de l'équipe marocaine durant cette CAN féminine, par son talent et sa hargne sur le terrain et sa bonne humeur hors des terrains.

Après avoir appris le football dans son quartier de Hay Nassim à Casablanca, Fatima Tagnaout rejoint le FAR de Rabat à l'âge de 15 ans en 2015. Avec son club, elle va parvenir à se hisser jusqu'à la troisième place lors de la première édition de la Ligue des Championnes de la CAF, qui se déroule au Caire (Egypte) en 2021 (la compétition a été organisée par la CAF, pour remplacer la CAN annulée en 2020, ndlr). Impressionnante durant la Champions League, la joueuse terminera dans l'équipe type - aux côtés de Sanaâ Mssoudy et Ghizlane Chebbak - après avoir été désignée " Joueuse du match " face au Mamelodi Sundowns (0-0) en phase de groupe. Le FAR s'incline en demi-finale face au club ghanéen, Hasaacas Ladies 2-1, avant de s'imposer pour le bronze, face au club équato-guinéen, Malabo Kings FC, grâce à un but de Tagnaout et un doublé de Chebbak (3-1). En national, la remuante et technique milieu de terrain remporte sept fois le championnat du Maroc et six Coupe du Trône avec l'AS FAR. Un palmarès déjà vertigineux !

En sélection, la milieu de terrain offensive débute avec les U20 de l'équipe marocaine en 2017, mais sera rapidement repérée pour rejoindre l'équipe senior un an plus tard, à seulement 18 ans ! Elle fera dès lors ses gammes avec les seniors. Elue joueuse du match lors du dernier match de la phase de groupe face au Sénégal, la joueuse n'a pas tiré la couverture sur elle : " Je voudrais remercier toutes mes coéquipières et l'équipe pour leur combattivité . Si elles n'étaient pas là je n'aurai pas réalisé cela. Je remercie le peuple Marocain pour leur soutien indéfectible. " avait-elle déclaré en conférence de presse d'après-match. Une réussite qui s'explique par l'homogénéité et la complémentarité entre les 12 joueuses du FAR, qui composent cette équipe marocaine, mais également l'apport des joueuses évoluant en Europe, à l'image de Yasmin Mrabet, Rosella Ayane ou encore Salma Amani.

Après chaque victoire, la Marocaine, chef de file de son équipe, célèbre, musique à fond, les victoires face au Burkina Faso, l'Ouganda et le Sénégal en phase de groupes, jusqu'à la victoire en quart face au Botswana puis en demi contre le Nigeria. Une bonne humeur communicative de la joueuse, suivie par plus de 76.000 abonnés sur Instagram et qui n'a qu'une seule mantra en tête " Positive Vibes ". Une attitude qui a mené aujourd'hui le Maroc en finale de sa propre CAN et qu'elle et ses coéquipières espèrent bien remporter à présent, pour inscrire leur nom au palmarès, aux côtés de l'équipe masculine championne d'Afrique en 1976 !