Congo-Kinshasa: DSSR - La FMT interpelle le gouvernement provincial de Kinshasa

Au travers une activité de plaidoyer lancée en direction de la ministre provinciale chargé de la Santé, Hygiène et Prévention, la FMT veut avoir l'appui et l'accompagnement du l'exécutif provincial et de toutes les institutions étatiques pur faire bénéficier les jeunes et adolescents albinos des mêmes droits que toutes les autres catégories des personnes dans le cadre du Droit à la santé sexuelle et de la reproduction (DSSR).

Près de deux centaines de jeunes albinos, membres de la Fondation Mwimba Texas (FMT), ont pris d'assaut, le 21 juillet, le restaurant Reine de la paix sur l'avenue des Huileries à Gombe, pour participer au lancement des activités de plaidoyer sollicitant du gouvernement provincial et d'autres institutions de la République, leur implication dans les activités communautaires menées en rapport avec la santé sexuelle et de la reproduction en faveur des personnes vivant avec albinisme.

Devant la directrice de cabinet de la ministre provinciale chargée de la Santé, Hygiène et Prévention, qui avait représenté la ministre à cette cérémonie, le président de la FMT, Glody Mwimba, a relevé les difficultés rencontrées par les albinos dans le domaine des DSSR. " C'est pourquoi nous avons voulu soumettre à l'autorité urbaine, par la ministre chargée de la Santé, Hygiène et Prévention, les difficultés des personnes vivant avec albinisme, afin qu'elles bénéficient des mêmes droits que toutes les autres personnes dans le cadre des DSSR ", a-t-il fait savoir.

Prenant la parole à son tour, le représentant du Programme national de santé de l'adolescent (PNSA) a exprimé la joie de sa structure d'accompagner ces jeunes qui ont voulu que leur voix soit entendue par tous pour avoir accès aux DSSR. " Il n'y aura plus de discrimination. L'information sera donnée aux prestataires des soins de santé ", a-t-il rassuré. Et de saluer ce partenariat agissant qui lie le gouvernement de la République à l'ONG internationale Pathfinder. " Je salue cette approche qui permet de jeter les regards à toutes les catégories de personnes ", a-t-il souligné.

Le représentant du PNSA, qui s'est, enfin, réjoui du fait que la FMT, qui a bénéficié du renforcement des capacités, ait compris que le plaidoyer est l'outil de premier plan, a souhaité une écoute attentive du gouvernement à la voix de l'ONG des albinos de la République démocratique du Congo. La représentante de Pathfinder international, après avoir relevé les missions et les domaines d'intervention de cette organisation, a noté que cette dernière apporte son appui au gouvernement à travers le ministère de la Santé, en vue d'améliorer la santé des jeunes. Et, c'est dans cette optique que Pathfinder international appuie également la FMT dans ses activités dans le cadre des DSSR.

Dans le cadre d'une approche inclusive, La représentante de Pathfinder international a rappelé que les ONG des personnes marginalisées ont besoin d'information. " Ils peuvent avoir reçu l'information et la formation mais leur mobilité pose problème. C'est pourquoi il faut rapprocher les points (centres) vers elles ", a-t-elle souligné.

Une occasion pour interpeller tous les acteurs

Pour le représentant de l'Alliance des jeunes pour la planification familiale, ce lancement d'activités de plaidoyer était une occasion pour interpeller tous les acteurs étatiques et non étatiques intervenant dans le secteur de la santé en vue de réfléchir sur les difficultés des personnes vivant avec albinisme. " Tout être humain doit avoir accès à une bonne santé sur toutes ses facettes ", a-t-il dit, insistant sur la prise en compte des problèmes spécifiques des personnes vivant avec albinisme.

La directrice du cabinet de la ministre provinciale chargée de la Santé, Hygiène et Prévention et représentante de la ministre a insisté sur l'information et la sensibilisation au sujet de ce plaidoyer que mène la FMT en faveur de ses membres. Elle a aussi rassuré sur l'accompagnement du ministère provincial dans ces activités. Tout en saluant la présence des partenaires de la FMT lors de ce lancement d'activités de plaidoyer, la directrice de cabinet de la ministre provinciale de la Santé a également promis que les portes de ce ministère provincial seront ouvertes pour tout le monde.

Tous sur un même pied d'égalité

Justifiant cette activité, il a été rappelé qu'en RDC, comme partout ailleurs, on parle de plus en plus des DSSR dans les questions de développement, si bien que la connaissance et l'exercice de ces droits par les individus deviennent un devoir pour les Etats du monde. C'est donc ainsi que la FMT, comme plusieurs autres organisations de la Société civile, avec l'appui technique et financier des ONG, qui notent que pour la RDC, l'accès au service de santé sexuelle et de la reproduction demeure un grand défi, spécifiquement pour les personnes vivant avec albinisme et autres groupes marginalisés, s'investissent pour promouvoir les DSSR.

Il est également rappelé que dans cette optique, au mois de février 2022, les responsables de quatre organisations des jeunes marginalisés retenues dans le cadre du projet DSSR Ados-Jeunes parmi lesquelles la FMT ont bénéficié d'une formation sur le leadership, plaidoyer, négociation et communication a l'issue de laquelle chaque organisation a élaboré son plan de plaidoyer pour promouvoir les DSSR dans leurs organisations respectives afin que leurs membres aient l'accès et jouissent de ces droits comme tout individu, sans discrimination.

C'est, en fait, dans le souci de faire entendre leurs voix pour une prise en compte de leurs préoccupations en matière de DSSR au niveau provincial et même national, que la FMT a ciblé, par une activité de plaidoyer, la ministre de la Santé publique, hygiène et prévention de la ville-province de Kinshasa dans le but de solliciter son implication personnelle et professionnelle ainsi que son accompagnement dans la réalisation de ses activités communautaires et de plaidoyer prévues dans son plan d'actions. L'activité a été financée par Pathfinder international, à travers son projet DSSR-Ados-jeunes.