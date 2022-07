Congo-Brazzaville: Haut-Lomami - Paul Ngoy Nsenga satisfait de la paie des enseignants à Malemba-Nkulu

Des enseignants de cinq territoires de la province du Haut-Lomami ont finalement obtenu quatre mois d'arriérés de salaire et les primes. Et le député provincial Paul Ngoy Nsenga, qui a été au four et au moulin dans des démarches pour décanter cette situation, a éxprimé sa satisfaction.

Les enseignants des écoles publiques des territoires de Bukama, Kabongo, Kanyama, Kamina et Malemba-Nkulu ont finalement perçu, le 22 juillet, à Malemba, dans la province de Haut-Lomami leurs quatre mois d'arriérés de salaire et les primes. Ils ont été au nombre de soixante-quinze enseignants à converger vers Malemba-Nkulu, servis par le biais de Caritas, département technique de l'Eglise catholique.

Député local très proche de sa base dans la circonscription de Malemba-Nkulu, Paul Ngoy Nsenga Binthelu a activement pris part aux démarches ayant abouti au déblocage de la situation de soixante-quinze enseignants. Ceux-ci étaient venus le voir pour le dossier d'arriérés de salaire. Touché par leur situation à la suite de leurs salaires bloqués à la Trust Merchant Bank (TMB), il avait promis son implication pour la résolution du problème. C'est dans ce sens qu'il leur avait remis des vivres dans un premier temps pendant leur séjour à Malemba-Nkulu, en attendant la solution à leurs revendications.

" C'est le résultat des démarches menées par les élus locaux du Haut-Lomami. Ces enseignants n'étaient pas payés, car leurs salaires ont été bloqués en raison de pertes de cartes des bénéficiaires ou encore d'incohérences de noms sur la liste de paie. Il a donc fallu notre implication, des démarches menées auprès des autorités compétentes provinciales et nationales, afin que les arriérés de salaire, primes, et frais de fonctionnement bloqués à la banque soient versés à Caritas pour les enseignants victimes du non-paiement de leurs revenus ", a déclaré cet élu provincial de Haut-Lomami, qui est également président de la Commission parlementaire provinciale d'évaluation des dégâts des catastrophes naturelles dans le Haut-Lomami.

Et Paul Ngoy Nsenga de continuer : " Nous avons rencontré les autorités de la province, les comités de suivi de paie, le ministre provincial de l'Education, nous avons même obtenu l'implication personnelle et urgente de Madame la gouverneure de province, Dr Isabelle Kalenga Mushindi. Celle-ci a mis les moyens logistiques nécessaires pour le déploiement des équipes chargées de paie. La radio a aussi contribué à un grand travail d'alerter les autorités du pays à la suite de la situation sociale précaire de paie de soixante-quinze enseignants qui se sont déplacés à Kamina pour suivre l'évolution de paie. En tant qu'élu local, j'ai été obligé de les assister en apportant un soutien en vivres. L'alerte a permis de décanter la situation, en urgence avec l'implication des autorités au niveau national et provincial. Au nom des enseignants, je remercie toutes les autorités ". A la fin, les enseignants ont obtenu leurs arriérés de salaire et les primes à la satisfaction générale.