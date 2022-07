Congo-Brazzaville: Le manque des pistes agricoles fait grincer les dents !

Des grincements de dents sont le plus souvent ceux des jeunes qui voudront se lancer dans le métier de la commercialisation des produits agricoles en allant les acheter dans des villages agricoles pour les revendre dans les grandes agglomérations. Mais ces initiatives sont handicapées par le manque des pistes rurales agricoles sur certains périmètres du territoire national.

La République du Congo est encore tributaire des importations de produits alimentaires agro-pastoraux. En réponse à cette situation, on constate de plus en plus que le développement de ces secteurs met un accent particulier sur l'ouverture, la construction et la réhabilitation desdites pistes avec l'appui des partenaires étrangers afin d'abonder nos marchés en produits agricoles. Certaines gens se plaignent encore du manque des pistes agricoles. " J'ai jeté mon argent pour rien, car tout ce que j'avais acheté est arrivé ici pourri et décomposé. J'ai fait trois jours avec un véhicule plein de marchandises, mais l'état des pistes ne m'a pas permis d'arriver ici au marché Thystère avec des produits agricoles en bon état ", propos d'un jeune commerçant rencontré au marché Thystère situé à l'entrée de la ville océane.

Pour les jeunes qui se lancent dans ces activités, la construction et la réhabilitation des pistes rurales agricoles sont une vraie opportunité d'insertion socio-économique. Si le pays n'est pas pourvu en plusieurs pistes rurales agricoles, certains paysans qui ont des vastes hectares de champs agricoles risquent de se décourager puisque leurs produits ne seront pas vendus.

Cependant, la construction et la réhabilitation des pistes rurales agricoles va nécessiter leur gestion. Sur cet aspect, une question nous vient à l'esprit : " Où est passée l'initiative de Haute intensité de main d'œuvre en sigle Himo de 2020 ?". Il s'était tenu à Dolisie en 2020, un grand séminaire de sensibilisation des responsables des groupements paysans venus des départements de la Cuvette-Ouest, des Plateaux, du Pool, de la Bouenza, du Kouilou et de Pointe-Noire. Initiative jugée très bonne, car elle visait à renforcer les capacités des producteurs sur les connaissances basiques en matière de techniques d'entretien et de gestion des pistes agricoles en Himo.

Des produits agricoles peuvent facilement être acheminés du village Ombébo à Ntokou et emprunter la piste agricole Okombé-Pamba-Odzaka pour vite arriver sur la nationale n°2. De même, des produits peuvent aussi aller d'un village agricole situé à 30 km de Louvakou pour atteindre facilement la nationale n°1 pour être acheminés par la suite dans les grands centres urbains. Pistes agricoles, vrais canaux d'écoulement desdits produits. La nécessité d'accroître le nombre de pistes agricoles est là, car elles sont à la fois un moyen d'insertion socio-économique du jeune commerçant et peut sortir le paysan de sa pauvreté routinière.