Cote d'Ivoire: 10ème Session du Parlement International pour la Tolérance et la Paix - La sénatrice Chantal Fanny partage la vision de la Côte d'Ivoire

Les villes de Rabat et de Dakhla au Maroc ont abrité la 10ème Session du Parlement International pour la Tolérance et la Paix.

La sénatrice Fanny Moussokoura Chantal, vice-présidente du Sénat chargée de la Coopération internationale et de la Diaspora, a pris une part active aux travaux tenus du 12 au 16 juillet dernier sous le thème " Assurer la sécurité alimentaire, une condition préalable essentielle à la paix et à la tolérance dans le monde ". Débutés à Rabat, à la Chambre des Représentants, ces travaux se sont achevés à Dakhla. Prenant la parole en sa qualité d'invitée spéciale, la sénatrice ivoirienne a partagé la vision de paix et de tolérance de la Côte d'Ivoire avec les quatre-vingt-dix (90) parlementaires, venus de divers pays du monde. Qui ont ensuite échangé sur les défis politiques, économiques et sécuritaires auxquels le monde est confronté.

Il s'agit, entre autres, du maintien des valeurs de tolérance et de paix dans le monde; de trouver des solutions pacifiques aux conflits actuels et émergents; de l'exigence de soutenir la biodiversité agricole en s'appuyant sur la science et l'innovation; de l'importance de renforcer et d'élargir les alliances parlementaires internationales pour répondre aux besoins fondamentaux des humains; de la nécessité pour les pays de respecter les accords visant à fournir de la nourriture aux populations, plus particulièrement aux pays en développement et à ceux qui sont confrontés à la famine.

Au terme de cette 10ème Session, la présidence de la structure a été confiée à Mohamed Zbidi, député de la République Unie des Comores, succédant ainsi à Margarita Restrepo, députée de la Chambre des représentants de Colombie. Lacina Ouattara