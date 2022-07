Afrique de l'Ouest: La CEDEAO condamne avec "la plus grande fermeté" les attaques terroristes au Mali

Abuja — La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a condamné avec "la plus grande fermeté" les attaques terroristes perpétrées à l'aide d'engins explosifs à bord de véhicules, aux premières heures de vendredi, sur la base militaire de Kati, près de Bamako, capitale de la République du Mali, faisant plusieurs victimes, indique samedi la Commission de l'organisation régionale dans un communiqué.

"La Commission a salué la bravoure et la vigilance des soldats maliens qui ont réussi à stopper cette attaque odieuse et à maîtriser rapidement la situation", poursuit le communiqué, ajoutant qu'"elle exprime sa profonde sympathie aux familles des victimes de l'attaque terroriste et compatit avec le peuple et le gouvernement du Mali".

"La Commission a également réitéré sa détermination à accompagner le peuple de la République du Mali vers une transition réussie et la stabilité du pays", précise la même source.

L'armée malienne a affirmé vendredi avoir repoussé une attaque "terroriste" attribuée à des kamikazes qui ont tué au moins un soldat aux portes de la capitale Bamako, dans la ville-garnison de Kati.

Les forces armées maliennes ont contenu "des tentatives désespérées des terroristes de la Katiba Macina", affiliée au groupe Al-Qaïda, "qui, tôt ce matin, aux environ de 05h00 ont tenté des actions kamikazes avec deux véhicules piégés bourrés d'explosifs contre une installation de la direction du matériel, des hydrocarbures et des transports des armées", a déclaré l'Etat-major des armées maliennes dans un communiqué.

Cette attaque s'est soldée par la mort d'un soldat et de sept terroristes, ainsi que six blessés (cinq militaires et un civil) et huit assaillants interpellés, selon un bilan donné par l'armée.

Elle est intervenue au lendemain d'une série de raids quasi-simultanés attribués à des terroristes dans six localités différentes du Mali, dans les régions de Koulikoro (proche de Bamako) ainsi que de Ségou et Mopti (centre). Trois militaires maliens et sept terroristes ont été tués dans ces attaques, selon l'armée.