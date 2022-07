Cote d'Ivoire: Plateau - Consensus autour de Ouattara Dramane dit OD

La discipline du parti et la cohésion au sein de la famille du RHDP ne se négocient pas. Candidats à l'élection des secrétaires départementaux du samedi 23 juillet 2022 dans la circonscription du Plateau, Koffi Martin, Adjouroufou Clément et Doh Isaac ont fait siens ce principe. Ils se sont retirés au profit du candidat Ouattara Dramane dit OD pour présider à la destinée de leur département politique.

"Nous, Koffi Kouassi, Doh Blé Victor, Adjouroufou Clément Sosthène, candidats au poste de secrétaire départemental au Plateau du scrutin du samedi 23 juillet 2022, venons par la présente vous annoncer le retrait de nos candidatures audit scrutin et notre ralliement à celle de Monsieur Ouattara Dramane dit OD, secrétaire national chargé de la diaspora", ont-ils écrit dans une correspondance, en date du 20 juillet 2022, adressée au secrétaire exécutif du parti présidentiel.

Motivant ce retrait de candidatures et le consensus autour de OD par le "souci du respect de la discipline du parti et de la cohésion au sein de la famille RHDP au Plateau".

Une sortie des trois candidats à laquelle a réagi le secrétaire national chargé de la diaspora. Dans un communiqué dans lequel il situe les enjeux du scrutin qui sont de "permettre aux militants de base, premiers acteurs politiques, de choisir eux-mêmes leurs dirigeants locaux", il s'est réjoui d'annoncer officiellement sa candidature aux militants mais encore "plus heureux d'apprendre depuis hier, que les autres candidats en lice, mes camarades de lutte, ont tous les trois décidé de se retirer afin de me porter de manière consensuelle et dans un esprit de cohésion, à la tête de notre département politique".

Tout en félicitant Koffi Martin, Adjouroufou Clément et Doh Isaac, qui à travers cet acte "prouvent tout l'intérêt qu'ils portent à l'unité au sein du RHDP Plateau", il a invité le collège électoral à sortir massivement, le 23 juillet, pour "construire ensemble et sans exclusif cette cohésion et ce vivre ensemble au Plateau".