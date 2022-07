Cote d'Ivoire: Taekwondo - La ligue communale de Koumassi a organisé un passage de grades avec 179 candidats

L'heure était à l'évaluation des connaissances. La ligue communale de Koumassi a organisé, le dimanche 17 juillet au Lycée municipal de la commune, un passage de grade.

Une tribune pour évaluer le travail fait avec les apprenants mais aussi permettre à ces derniers d'aspirer à un niveau supérieur dans son apprentissage de cet art coréen, premier sport champion olympique ivoirien. Un moment que les parents des pratiquants n'ont voulu rater sous aucun prétexte.

Sous le préau du Lycée municipal, les évaluateurs notamment Me Dakro Paul (CN 7e DAN), Me Angèle Fouangoup (CN 4e DAN) et Me Gnagne Loris (CN 4e DAN) ont vu défiler devant 179 candidats venus des différents clubs de la commune. Soit pour solliciter le 8e keup, le 7e keup, 6e keup, 5e keup, 4e keup, 3e keup, 2e keup, 1er keup, ceinture jaune ou encore la ceinture rouge. De 8 heures à 12 heures, les candidats ont été évalués sur leurs connaissances théoriques du taekwondo, et sur des exercices pratiques tels que les poomsae, les attaques et défenses, les combats techniques, ...

Des exercices auxquels se soumis avec beaucoup d'application les candidats qui sont repartis avec la certitude d'avoir passé un cap dans leur apprentissage du taekwondo. Et ils n'ont pas eu tort d'avoir cru en leurs chances.

Le carton plein de Concordia Taekwondo

Comme les enfants de Concordia Taekwondo Club. Les enfants de Me Popé Martin et Me Hermann Youeto ont réalisé un carton plein au passage de grade. Le club a présenté 47 aspirants qui ont tous été déclarés admis. Avec 161 points sur 200 et une moyenne de 80,50/100, Adehi Abodo Othniel Rémy a décroché la première place des élus au 8e keup, suivi de Coulibaly Bema Aly Rahim (158 points) et une moyenne de 79,00/100. Avec 132 points avec une de moyenne de 66,00/100, Ouattara Kenza Neïla Keren a été classée 13e sur 71 candidats.

Au niveau du 6e keup, Kem Mem Jeanne Chiara Christelle, Kem Mem Khurtis Schekinael et Kouassi Moyé Yohan ont été classés 2e ex-aequo avec 203 points sur 300 possibles avec une moyenne de 67,67/100. Kodjo Christ Ange Morel a décroché la première place au niveau communal pour le 5e keup avec 235 points sur 300 et une moyenne de 78,33/100.

Idem pour Oulaï Grâce Emmanuelle (4e keup) avec 241 points sur 300 et une moyenne de 80,33/100, devant Gnamien Abran Mawa Leïla (230 points) et une moyenne de 76,67/100 et Saré Blanche Marthe (228/300) avec une moyenne de 76,00/100.

Amani Bakpin Jean-Marie Vianney (1er, 229 points sur 300) et une moyenne de 76,33/100, Messou Kouao Yanice Evan (2e, 217 points) avec une moyenne de 72,33/100 et Mey Kelassa Marc-Axel (3e, 209 points) pour une moyenne de 69,67/100ont décroché le trio victorieux pour le 2e keup. Aliko Louis Alphonse Patrick s'est approprié la 3e place du 1er keup avec 216 points sur 300 avec une moyenne 69,00/100.